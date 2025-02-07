狂買比特幣股價飆6倍！微策略虧損超市場預期　公司改名Strategy

▲比特幣最大企業持有者MicroStrategy（MSTR）於5日公佈2024年第四季財報，報告顯示虧損遠超市場預期。（示意圖／pixabay）



圖、文／CTWANT

比特幣最大企業持有者MicroStrategy（MSTR）於5日公佈2024年第四季財報，報告顯示虧損遠超市場預期。該公司同時宣布品牌重塑，將更名為「Strategy」，強調專注於比特幣的企業戰略。

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根據財報，Strategy第四季營收為1.207億美元，較去年同期減少3%，低於Visible Alpha編製的市場分析師共識。此外，該公司當季淨虧損達6.708億美元，相當於每股虧損3.03美元，而去年同期則為獲利8,910萬美元，每股虧損50美分。

Strategy在本季度大幅增加比特幣持倉，購買了218,887枚比特幣，總價值達205億美元，創下單季最大增幅。該公司進一步於2025年初持續擴增資產，於1月21日至1月26日期間額外購買10,107枚比特幣，價值約11億美元，這也是該公司連續第十二週宣布加碼購買。至此Strategy持有的比特幣總量達471,107枚，依當前市場價格約97,000美元計算，總價值約456.5億美元。

此外，Strategy並未在本季度採用財務會計準則委員會（FASB）的新規則來對其比特幣持倉進行公允價值核算，但公司表示，預計將在第一季財報中遵循新準則。

比特幣價格在過去一年內大幅上漲，增幅超過一倍，近期更因市場預期監管環境將趨於友善而持續攀升。自唐納德·川普總統勝選以來，比特幣價格已上漲約40%。川普上任後，簽署了一項行政命令，成立專門小組審查現行的加密貨幣法規。

Strategy此次品牌重塑包含更改公司名稱及企業標誌，其新標誌設計為風格化的字母「B」，象徵該公司長期致力於比特幣投資的策略。儘管公司公佈財報及品牌重塑計畫，但該股在5日盤後交易中幾乎未出現波動。過去12個月內Strategy股價已飆升近600%，表現遠超比特幣本身的漲幅。

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