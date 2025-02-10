川普關稅成利多！大成鋼亮燈爆量　中鋼勁揚逾2%

▲中鋼外觀照。（圖／中鋼提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普擬對進口到美國的所有鋼鐵、鋁製品加徵25%關稅，市場解讀改善2025鋼鐵產業市況，激勵今（10）日鋼鐵股漲勢，大成鋼（2027）、聚亨（2022）、新鋼（2032）、海光（2038）、燁興（2007）、第一銅（2009）等6檔強勢鎖定漲停，中鋼（2002）勁揚逾2%，股市專家指出，洛杉磯大火、俄烏戰爭可能停火，將帶來重建商機，加上2028年奧運建設商機等題材助攻，類股挾有利因素強彈。

受到電子股走弱影響，台股今日盤中下跌逾270點，但鋼鐵、貴金屬族群表現相對亮眼，大成鋼約在開盤1小時左右漲停鎖住，成交量逾7.8萬張為上市公司成交王，由於漲停鎖死，至11點半還有逾1.7萬張排隊等買。

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根據2024年美國鋼鐵進口量為2620萬噸，年增2.6%，主要進口國加拿大、巴西、墨西哥、韓國以及越南，一旦針對進鋼鐵、鋁製加徵關稅，將帶來轉單效應，激勵今日鋼鐵類股指數勁揚4.56%，來到126.56。

川普針對進口鋼鐵、鋁製品加徵關稅，大成鋼具有美國就近供應優勢，其為美國最大工業鋁捲板通路商，德州廠也持續擴產，目前冷軋產線已完工，鋁熱軋產線則預計2025年底至2026年初完工，屆時可望進一步提升產品自製率及獲利表現。

統一投顧董事長黎方國表示，就股價位階來看，AI電子族群都處在高檔，而鋼鐵類股處於長期底部，近期DeepSeeK出現，為AI發投下不確定因素，帶來資金轉移效應，部份資金向股價低檔鋼鐵靠攏；此外，美國洛杉磯大火、2028奧運商機，對於美國鋼鐵需求具有正面助益。

