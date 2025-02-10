正德第2艘8.13萬噸二手船加入營運、毛利率約三成　今年共將增6艘船

▲正德今年共將增6艘船舶。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導



正德(2641)今(10)日公告集團第2艘二手船，8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪接船，接船後2日內營運起租，已與租家議妥5年租約，毛利率約三成。公司今年將增加6艘船舶，包括4艘6.3萬噸超輕便型全新建造船舶與2艘8.13萬噸二手船，其中新船毛利率都在45%以上，將大幅提高營收與獲利。

正德2024年11月公告在大陸廣州船舶交易所標得三艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨船，已於去年12月交付首艘「Mandarin Kaohsiung」，今日再交第二艘「Mandarin Glory」，第三艘預計2月底前全數交船完成。

截至目前為止，正德船隊達到20艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力。

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正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，因為去年增加了3艘船舶，今年1月合併營收1.63億元，月增9.30%，年增21.59%。

公司2024年度營收16.54億元，年增23.68％；前三季稅後淨利4.57億元，年增67.40％，每股稅後盈餘(EPS)1.51元。由於交付的新船都已談妥租約並陸續投入營運，業績持續看好。