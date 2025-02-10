長榮航1月營收站穩200億元　華航寫歷年單月新高

▲長榮航。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

航空雙雄1月營收持續暢旺，長榮航（2618）單月營收持續站穩200億元大關，年增近14％，並將於4／18開闢神戶航線；華航（2610）單月營收近193億元，年增逾2成寫下歷年單月新高，並於2／7開航全貨機執飛加拿大多倫多，強化布局北美貨運據點。

長榮航（2618）1月合併營收為200.45億元，年增13.69%，寫單月營收次高，其中，客運營收為137.5億元，年增10.32%，貨運營收為45.3億元，年增33.8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航說明，歐美長程線受惠於1月初拉斯維加斯電子展、聖誕收假客源與農曆春節等需求，載客率近9成；區域航線隨著寒假與春節長假陸續展開後訂位量如預期暢旺，日本、韓國平均載客率超過85％，泰國免簽利多持續推升赴泰熱潮，曼谷與清邁平均載客率超過95％，峴港仍一位難求；中港澳地區的訂位量亦受長假效應加持，整體訂位狀況穩定成長，創下單月客運營收歷史新高。

為使中南部民眾赴日本更加便捷，高雄-大阪航線將自4月1日起由目前每週7班增為11班。此外，長榮航規劃於4月18日開航桃園-神戶航線，屆時由台灣飛往大阪及神戶的航班將達36班，為台灣飛往關西地區航班數最多的航空公司，將成為旅客前往關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

貨運方面，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及中國電商等貨源出貨量能平穩。另農曆春節長假期間，彈性調整貨機機隊並充分運用客機腹艙運能，整體貨運營收表現穩定。

▲華航。（圖／華航提供）



華航（2610）1月合併營收為192.86億元，月增4.49%，年增21.12%，寫下歷年單月最佳成績；其中，客運收入為126.24億元，月增17.71%、年增16.93%，貨運收入52.78億元，年增30.84%。

華航表示，1月下旬進入寒假及農曆春節旺季，推升整體載客及營收，東北亞航線如東京成田、東京羽田以及大阪等，載客率達9成以上；看好國際旅遊需求持續活絡，華航持續聚焦發展六航權轉機產品，東南亞每周有168個航班，香港每周則有65個航班，綿密的區域網絡俾利旅客在行程安排上有更多彈性選擇。

貨運部分，適逢2024年底跨年與1月農曆春節長假，華航積極掌握節前出貨包機及適時調整收貨量，航班大致維持，貨收及單位收益均維持相對高點，並大幅超越去年同期。華航將持續掌握貨運市場趨勢，機動布局航網，2月7日開航全貨機執飛加拿大多倫多，中停美國安格拉治，每周兩班次，強化布局北美貨運據點，另亦彈性操作客貨機艙位以穩固收益。