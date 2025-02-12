▲今年1月美國貨櫃進口量創新高。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國調查公司笛卡爾數據(Descartes Datamyne)公布的數據顯示，今年1月美國的貨櫃進口量創新高，其中來自中國的進口量連續兩個月上升，估計與中國農曆春節及美國新任統川普的關稅政策有關。陽明海運前董事長謝志堅提醒，去年因美東罷工案與關稅問題，美國進口貨櫃量大幅加高，估計美國進口商已累積不少庫存，會影響未來進貨量。

Descartes Datamyne稍早曾指出，2024年全年亞洲輸美貨櫃量年增16%至2,030萬7,819箱(20呎櫃)，3年來首度呈現增長，年運輸量逼進2021年疫情期間最高紀錄2,047萬箱。

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今年1月份進口量為2,487.470箱，比2022年1月創下的紀錄高出21455箱，其中來自中國的貨櫃總量達到997,909箱，比12月份增長10.6%，僅比2024年7月創下的1,022,912箱的歷史新高低2.4%。

這一飆升是在關稅不穩定的背景下發生的，美國於2月4日對中國商品徵收10%的新關稅，而對墨西哥和加拿大進口的更具懲罰性的25%關稅被暫停到3月，以便進行更多討論。

笛卡茲行業戰略主管傑克遜‧伍德(Jackson Wood)表示。新關稅和潛在加高關稅的影響，加上中國農曆春節因素，估計是美國1月份貨櫃進口量增加的原因之一，

儘管物流指標顯示2025年是一個良好的開端，但笛卡茲強調，美國對中國徵收的新關稅、持續的貿易政策衝突以及中東地區的地緣政治動蕩，正在加劇擁有全球供應鏈的公司的擔憂。

伍德補充說：「隨著貿易緊張局勢升級，企業和消費者都可能面臨價格上漲和市場長期波動的風險。」

笛卡茲指出，儘管輸送量連續7個月上升，但美國前十大港口的總體港口過境時間延誤並沒有明顯延長。