洪英正重掌商港事業發展協會　碼頭與拖車獲准引進外勞為目標

▲洪英正重掌商港事業發展協會，以年內碼頭與拖車獲准引進外勞為目標。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／基隆報導

台灣商港事業發展協會首任理事長洪英正，相隔4年在同業敦促下，去年年底重掌該會理事長職務。洪英正指出，他不是無病呻吟，碼頭與貨櫃拖車缺工問題非常嚴重，再不設法解決，美國西岸疫情期間出現碼頭嚴重堵塞現象就會在台灣上演，在交通部各級長官支持下，他以今年內爭取到開放引進外勞為目標，希望明年內完成專業培訓開始上線。

洪英正透露，春節開工首日，碼頭工人報到情況讓他心寒，台灣的年輕人情願做自由的外送員，不願當碼頭工人或貨櫃拖車司機，現在工人與司機都有嚴重的老化問題，情況年年惡化，嚴重威脅到台灣經濟發展。

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交通部長陳世凱今年1月14日在新春記者會上指出，部內已在努力幫業者爭取開放外勞，但因牽涉到政府整體政策，需要持續努力，也要與勞動部協商，碼頭會透過自動化減少人力需求。

洪英正表示，他已先後拜訪交通部航政司司長韓振華與航港局局長葉協隆，兩人都願意支持協會的建議案，計畫在今年內完成相關規劃，透過跨部會協商，取得勞動部支持開放外勞。

▲高明貨櫃碼頭透過後線自動化設施，讓一個貨櫃進出碼頭僅需11分鐘時間。（圖／翻攝自高明貨櫃網站）

協會願意承諾給予本國碼頭工人70萬以上的年薪保證，招募不到本國工人才引進外勞，初期可以先引進三成外勞，後續再視狀況增加雇用外勞比例。

洪英正指出，目前政府僅允許製造業與營造業引進外勞，但製造業製造出的外銷產品，如果沒有碼頭工人與貨櫃拖車完成運輸裝卸工作，是不可能順利外銷的，而颱風等因素讓貨物延誤三天裝船，製造業就覺得吃不消了，倉儲也馬上出現不敷使用狀況，將來缺工問題惡化，就等於天天刮颱風了。

洪英正是聯興國際公司董事長，投資經營碼頭業務已經25年，也有自己的拖車公司與內陸貨櫃集散站，他指出，台灣經濟發展到今天，就和許多先進國家一樣，較辛苦的勞力工作本國人不願意做，已經到了需要引進外勞的時刻，新加坡港經營得好，85%以上用的是外勞，包括白領階在內，台灣港口的缺工問題已經從基隆蔓延到高雄，很多散雜貨碼頭已經停止夜間作業，內陸貨櫃集散站也是夜間停工，累積的工作讓白天工作量倍增，缺工問題更凸顯，引進外勞已經是刻不容緩的事。

洪英正在去年年初就向政府建言，指出如果政府不能儘快開放外勞，開始培養外籍碼頭工人與拖車司機，估計3年後港口就會出現癱瘓狀況，將重創台灣經濟，也會引發物價高漲、通膨等嚴重後遺症，因此明年引進外勞並作培訓，讓外勞能夠正式線上，已經是最後期限了。

實際上目前國內港口都已經在積極推動自動化，碼頭後線的自動化已將做得相當好，聯興負責運作的高雄港高明貨櫃碼頭，一個貨櫃進出僅需11分鐘，但是在前線作業上，現有的自動化設施效率還不夠高，橋式貨櫃起重機以人工操作，一小時可以裝卸超過40個貨櫃，透過電腦遠距操作，僅能裝卸20多個貨櫃，問題出在自動化機械只能90度操作，人工可以弧形操作。

台灣商港事業發展協會估計，訓練一名外籍碼頭工人或拖車司機，語言與專業技術訓練時間要花半年，必須儘早展開培訓。

洪英正也指出，貨櫃船公司疫情爆發後賺得盆滿缽滿，應該讓內陸貨櫃集散站能調高收費，目前收費水平是30多年前他自己在環球貨櫃場當職員時的七成左右，而基隆港腹地不夠，靠內陸貨櫃搭配營運，如果能調高費率，恢復夜間作業，裝卸效率將可大幅提升。