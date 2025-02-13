新光三越氣爆　勞動部：業者自僱員工停工期間薪資照給

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者廖婕妤／台北報導

台中新光三越今（13）日上午11時33分發生嚴重氣爆，造成4死26傷，目前正在進行調查當中，市場預估至少會停工3個月、損失上看60億元，對此，勞動部強調，停工期間勞工相關權益恐受到影響，若是新光三越自行僱用的員工，依法規定勞工因而停工期間，工資照給，不得要求勞工請假。

有關因台中新光三越氣爆事件受影響勞工權益事項，因於該場域作業的員工類型較多，勞動部有以下4點說明。

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一、若為新光三越自行僱用之員工

（一）勞動部已派勞動檢查員進行瞭解，若確定要求停工，依職業安全衛生法第36條規定，勞工因而停工期間，工資照給，不得要求勞工請假。

（二）如新光三越要求勞工進行善後，亦應依約給付工資，如有加班情事，並應依法給付加班費，並須注意給予勞工適當的休息。

二、若為工作地點在新光三越，但雇主非新光三越的員工（如專櫃人員、美食街、清潔、保全…等員工）

因受停業影響而無法在原地點繼續工作，雇主應將員工安置至其他適當工作，並應遵守《勞動基準法》有關調動工作的原則。

例如，調動後的工作要是該勞工所能勝任、不能對勞動條件有不利變更、雇主不能擅自扣薪、地點過遠應提供必要協助等；亦不得要求勞工自己請假。

三、如果雇主有處理不當衍生勞資爭議，勞工除可向勞動部1955專線申訴外，亦可就近向台中市政府勞工局申訴，將盡速協處。

四、如為因工作受傷等職災勞工，勞動部已在全國布建17家職業傷病診治專責醫院及38家職災職能復健專責醫院，也在全國22個縣市聘僱70名職災專業服務人員，全力協助職災勞工受傷後，就近接受職業傷病診治及職能復健服務，經專業及個案化的服務重返職場。