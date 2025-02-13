貨櫃船美線運價下周減300、歐線減200　3月馬士基歐線要帶頭漲

▲馬士基3月要帶頭調升歐洲線運價。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司指出，春節後市場疲弱，美國線貨櫃船公司已通知下周每大箱（40呎櫃）運價再降300美元，美西將自目前的3200美元降到2900美元，美東自4100美元降到3800美元。大型攬貨公司則指出，歐洲線預計下周自每大箱2500美元降至2300美元，不過馬士基已經通知3月3日鹿特丹要收4000美元，能否實現還要觀察。

上周歐洲運價已經降到每大箱2500美元左右，美西線實收價也已出現低於3000美元，美東低於4000美元運價，下周大型以上貨櫃船公司也會跟進，估計在本月底以前運價都上不來。

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貨櫃船公司都有3月漲價計畫，美國線都還未通知漲幅，歐洲線赫伯羅德通知3月1日每大箱要漲到4000-4100美元，馬士基通知3月3日歐洲主要港口要漲到4000-4100美元，奧斯陸要漲到4400美元，因為漲幅很高，每大箱要比目前高出1500美元以上，漲幅高達六成，業界都存疑，不知歐洲這兩大公司是會堅持漲上去，再看市場情況下修，還是時間近一點再看要不要修正漲幅。

船公司出身的攬貨公司高階認為，船公司漲價想要成功，3月15日機會比較高，各公司目前都有做減班，減班後訂位狀況還不錯，3月初如果船班都接近滿載，就有機會調升。