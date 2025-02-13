智慧能源週、淨零永續展　驅動永續創新助企業邁向淨零未來

▲去年能源週與淨零永續展規模成長30%，創歷年新高，是全台規模最大的指標性綠能及淨零專業展覽。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與SEMI國際半導體產業協會旗下綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同舉辦的年度指標性能源與永續產業展覽「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」，將於今(114)年10月29日至31日於台北南港展覽館1館盛大登場，現正受理報名觀展。

兩展於去年吸引來自19國業者參展，展出規模達1,625個攤位，較前一年成長30%，並迎來英國、法國、荷蘭、比利時、丹麥及加拿大等6國國家館，展現國際交流動能與商機。

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全球能源轉型的浪潮已全面啟動，從再生能源普及到智慧電網與儲能技術，能源產業正經歷前所未有的變革。台灣政府因應此趨勢，推動 「能源轉型 2.0」，以多元綠能、深度節能及先進儲能技術為核心策略，確保供電穩定並穩健邁向淨零目標。作為亞太地區綠能技術交流與商機對接的重要平台，「台灣國際智慧能源週」 緊扣政策方向，透過 「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」 及 「多元創能展」 匯聚全球產業領袖與最新技術。

今年展會將進一步擴大，邀請國內外電池技術領導企業及智慧電網供應鏈廠商，展示新一代儲能技術升級方案。同時，展會將多方面呈現氫能、生質能、海洋能、地熱發電、小水力等新興綠能技術，促進跨領域技術交流，助力業者開拓全球綠能市場商機。

台灣政府積極推動六大部門減碳旗艦計畫，預計至2030年淨零減碳預算投入將突破1兆元，進一步帶動5兆元民間投資，加速產業低碳轉型。透過強化減碳政策，政府已設定具體目標，力求2032年減碳32%±2%、2035年減碳38% ±2%。

「台灣國際淨零永續展」呼應總體減碳行動計畫，涵蓋循環經濟、減碳與負碳技術、深度節能創新解決方案、碳權交易與管理工具、綠色金融與綠電採購、綠領人才認證與培訓等關鍵領域，為企業提供最佳的低碳轉型與商業布局機會。展會持續推動產業知識與技術交流，去年首度推出的「碳學堂」，邀請產官學界專家剖析碳管理趨勢，廣受好評。

今年，活動規模將全面升級為「淨零學院」，新增「氫學堂」，深入探討臺灣與國際氫能技術發展，協助企業掌握氫能產業最新動態。在政府政策推動與市場需求激增的雙重驅動下，「台灣國際智慧能源週」 與 「台灣國際淨零永續展」 過去五年持續保持年均超過 20% 的成長幅度，展會規模屢創新高，進一步強化其作為亞太能源與永續產業核心商貿平台的地位。

2025年「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」現正受理報名。展期間除展示專業產品與技術外，亦舉辦國際論壇、永續獎、採購洽談會等豐富的周邊活動，歡迎企業把握報名機會，掌握商機，更多展覽資訊可至官方網站查詢https://www.energytaiwan.com.tw/。