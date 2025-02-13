台中新光三越氣爆　產、壽業啟動保戶服務因應措施

▲台中新光三越氣爆現場。（圖／記者許權毅攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台中新光三越發生氣爆意外，陸續傳出人員傷亡，安聯人壽、台灣人壽、中國信託產險、新光人壽等產、壽者啟動快速理賠及保戶關懷機制，並主動協助處理後續相關理賠事宜，各家措施整理如下：

安聯人壽

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一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。

二、寬延繳納保險費：凡受爆炸影響之安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。

三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。

台壽人壽

1.快速理賠服務(預付醫療保險金)：

(1)主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，協助保戶快速獲得理賠，如有因本次災害致身故及失蹤將從寬認定。

(2)投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，如因本次災害而受傷，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補。

2.續期保費緩繳：受災保戶續期保費應繳月為本次災害發生日起三個月之正常繳費保單，可申請緩繳三個月。

3.保單借款利息緩繳：自保單最近之應繳息日起算，可申請緩繳六個月。

4.補發保單免收工本費：受災保戶或其家屬如保險單有毀損或遺失者，可免收重製保險單工本費。

5. 緩繳房屋貸款本金及利息緩繳：一般房屋貸款經確認為受災保戶者，可申請緩繳房屋貸款本金及利息一年。

中國信託產險

1.中國信託產險會密切注意後續損失發展，如有最新傷亡名單，經比對後會主動聯絡保戶。

2.如有本公司保戶，車輛遭氣爆墜落物波及，請撥打中國信託產險免付費電話0800-075-777申報。

新光人壽

啟動「新光防災五保」保戶關懷服務措施，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及等五項服務。

