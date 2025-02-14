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永慶加盟四品牌宜蘭經管會　攜手宜蘭縣政府、議員寒冬送暖

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋,宜蘭,愛心,元宵。（圖／業者提供）

▲永慶加盟四品牌宜蘭經管會攜手宜蘭縣政府、沈志弘議員（後右四）及宜蘭縣村里長協進會，舉辦「元宵送暖公益活動」。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆1月15日是元宵節，是傳統春節的最後一天，永慶房產集團加盟四品牌宜蘭經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），攜手宜蘭縣政府社會處、原住民事務所、宜蘭縣議員沈志弘、宜蘭縣村里長協進會寒冬送暖，於元宵節前一天、國曆2月11日舉辦「元宵送暖公益活動」，贈送200份愛心年菜給旅居都會區、無法回家鄉過年的原住民族人，讓他們感受到滿滿的社會溫暖。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋,宜蘭,愛心,元宵。（圖／業者提供）

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▲永慶加盟四品牌宜蘭經管會致贈200份愛心年菜，讓旅居都會區、無法返鄉的原住民族人，感受社會溫暖。

沈志弘議員表示，永慶加盟四品牌宜蘭經管會向來熱心公益、回饋鄰里，很高興這次能與宜蘭經管會長張志豪、公益行銷主委吳齊鉎合作提供愛心年菜，捐贈活動充分展現永慶集團關懷在地的企業社會責任。而社會處、原民所協助提供弱勢族群資訊，也透過宜蘭縣村里長協進會理事長吳聰德的幫助，讓物資能送到有需求的民眾手上。希望活動能拋磚引玉，讓社會各界有更多善心企業，以實際行動關懷弱勢族群。

2月11日上午張志豪會長帶領永慶加盟四品牌宜蘭經管會幹部們抵達宜蘭縣議會，並致贈200份愛心年菜，代表受贈的沈志弘議員則協助分送物資。張志豪會長表示，捐贈活動耗資近10萬元，準備的年菜更是宜蘭經管會精心挑選、方便烹煮的食材，希望能在寒冬中讓人們感受溫情。未來經管會也會持續推動公益活動，讓愛與正能量不斷循環。

永慶房產集團除了提供誠實、專業的買賣房屋服務外，也以實際行動回饋社會，包含舉辦公益捐血、捐贈導護背心、捐贈物資等公益活動，更於去年六月起於全台各地舉辦不動產防詐公益講座，保護民眾財產安全，迄今舉辦逾620場、超過3.1萬位民眾熱情參與，未來集團也會持續落實企業社會責任，集結更多力量，持續傳遞正面能量給台灣社會。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶房屋宜蘭愛心元宵

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