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俄烏戰後重建需求　中鋼漲逾7％爆20萬張大量

▲鋼鐵龍頭中鋼集團推動產業高值化。（圖／中鋼提供）

▲鋼鐵龍頭中鋼集團推動產業高值化。（圖／中鋼提供）

記者廖婕妤／台北報導

台股今（14）日跌逾200點，鋼鐵股受惠俄烏戰後重建、關稅等題材，股價齊漲，中鋼（2002）更是爆量大漲，一度漲逾7％至23.5元，截至上午11時30分，成交量逾20萬張居冠。

除中鋼之外，新鋼（2032）盤中亮燈漲停，允強（2034）漲逾9%，中鴻（2014）、海光（2038）一度漲逾7％，新光鋼（2031）漲逾5％。

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俄烏戰爭停火露出曙光，美國總統川普日前證實，已經和俄烏雙方通過話，並將在慕尼黑與烏克蘭總統澤倫斯基進行談判，討論結束這場戰爭。

根據世界銀行（WorldBank）、歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）與烏克蘭政府於去年初公布的聯合評估的最新結果，烏克蘭需要將近10年總計4,862億
美元的重建費用，隨著戰事持續拉長，重建金額更為可觀，預期將帶來龐大的重建商機。

中鋼13日開出3月盤價，全球製造業需求仍處緩步復甦階段，加上川普貿易政策仍具高度不確定性，3月月盤產品以平高盤開出，僅熱軋鋼捲每公噸漲300元，其餘月盤鋼品都是平盤。

中鋼表示，美國鋼價近期已現走強之勢，加以川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25％關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。

 

關鍵字： 台股中鋼重建商機俄烏戰爭股市

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