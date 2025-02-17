不只劉佩真！台企銀5年3董總被迫下台　金融圈驚「高風險職業」

▲台企銀董事長劉佩真。（圖／左為ETtoday資料照、右取自台企銀2024年永續報告書）

記者陳瑩欣／台北報導

台企銀（2834）董事長劉佩真上任後請病假91天，居家上班領薪酬191萬引發熱議，《ETtoday新聞雲》獨家披露劉佩真已向行政院口頭請辭，最快本周五（21日）董事會後正式發布，金融圈盤點劉佩真在內，近5年內有3名董總受「非自願因素」影響下台，讓人驚呼「高層也是高風險職業。」

2017年11月，時任金融研訓院院長的黃博怡接任台企銀董事長，一開始市場還給予「學而優則產」的評價。黃博怡任內、2019年，時任台企銀總經理施建安遭檢舉與女祕書關係密切，在車內對話遭錄到談及「我們偷吃要會擦嘴」等親密對話，被告妨害家庭後下台，但施建安後獲得不起訴，並短暫接任台中銀行董事長一職。

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而黃博怡自己後來也在「用人唯親」、「帶進台企銀18人中有自己女婿」的檢舉下，財政部國庫署最後在2021年公告「黃博怡因個人生涯規劃，自當年4月1日起辭去本部公股代表董事長職務，本部予以尊重，並將儘速遴派適當人選接任。」不過事後，黃博怡一度向外表示因為他想追討讓台企銀橫生呆帳的「遠向案」，事涉樺福建設、遠航掏空等爭議，讓他「被下台」。

黃博怡後，財政部派時任第一金（2891）總經理林謙浩接任台企銀董事長一職，林謙浩拋出「類金控」思維，帶領台企銀創下逾百億業績後接任合庫金董事長，惟在合庫金董座任內不到1個月就因猛暴性肝炎辭世。

2023年6月16日，劉佩真在林謙浩之後接任台企銀董事長，為台企銀首任女性董事長，由於她平常行事低調，外界多提她的夫婿、前主計長朱澤民。不料同年8月因發生重大疾病需要手術治療，在術後避免感染的考量下在家工作，而後傳出人資「銷假」爭取薪酬的消息。

今年2月8日，新北地檢署無預驚搜索劉佩真住家與台企銀，並將劉佩真帶走約談，當日晚間10點以違反《銀行法》特別背信罪以50萬元諭令交保，隨後民眾黨主席黃國昌曾在臉書上指出，劉佩真從8月7日至12月中旬請病假逾91天，卻領走191萬元，直批「太爽」，劉佩真不想影響行政團隊形象，選擇請辭。

行政院上周已接獲劉佩真口頭請辭，財政部與台企銀公股董事皆已知悉公股人事有新指示待本周五奉行，台企銀則因公司爭議可望落幕，今（17）日股價小幅走揚，盤中漲幅1.32%，至11點半暫報15.3元，成交量破萬張。

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