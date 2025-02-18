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浮現祭音樂節2025強勢回歸　55688專屬搭車金助攻夜歸與遠道樂迷

▲55688集團重視ESG的推動，持續擴充台灣最大的節能減碳車隊。（圖／台灣大車隊提供）

▲為體恤外地及夜歸樂迷，大車隊特別提供搭車金優惠給樂迷。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

浮現祭自開辦以來，已成為萬人參與的指標性國際音樂節，是音樂迷不容錯過的盛事！台灣最大運動賽事串流平台DAZN Taiwan，今年再度熱情參與浮現祭，並與55688集團台灣大車隊聯手，助攻夜歸與遠道樂迷。

2025浮現祭將變身為「搖滾冒險遊樂園」，將於2/22(六)11：00至2/23(日)22：00，在台中清水鰲峰山運動公園(台中市清水區鰲海路70號)辦理，音樂迷將可遇見更多世界各地直送的新鮮音樂；解鎖更多尚未被味蕾收錄的海線美食；發掘更多小鎮文化秘境；以及探索更多驚奇的限定跨域合作。

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全球最大運動賽事串流平台DAZN Taiwan與 55688，這次聯手浮現祭，為這場亞洲最具影響力的音樂盛事加入更多元素。55688表示，這次為體恤外地及夜歸樂迷，特別提供搭車金優惠，讓大家無論多晚、多遠，都能安全抵達會場，並在活動結束後順利返家。

55688期許能讓每位樂迷都能盡情享受音樂，無後顧之憂，樂迷們只要到DAZN勇氣舞台索取55688專屬搭車金，支付車資時，使用綁定支付並勾選優惠折抵，即可輕鬆享有搭車優惠。

浮現祭有十多項精彩活動，包括樂天女孩 Rakuten Girls拍照見面會 - 與女孩的近距離互動；DAZN × 健身工廠教練挑戰 - 完成指定任務即贈健工小禮品；DAZN × 席伊麗床墊 Sealy Taiwan枕頭大戰 - 最瘋、最鬧、最ㄎㄧㄤ的擂台爭鬥戰；DAZN瘋區拳擊挑戰 - 電影票、DAZN紀念品大放送；DAZN × 浮現祭 × 55688限量搭車金 - 每日1000組搭車金大放送；DAZN × 浮現祭 × 55688保修抵用序號 – 每日1000組200元抵用序號限量發送等 。

55688台灣大車隊今年一月再度榮獲台北市2024金輪獎最高殊榮「特優獎」，締造業界唯一的五連霸紀錄，在台南市更連續11年獲得「計程車服務品質評鑑優等獎」，同時有兩位司機榮獲「優良駕駛獎」。

此外，台中市也有兩位司機因擔任協助偏鄉載運服務的「小黃公車」，榮獲金運獎「偏鄉優良駕駛獎」。這項殊榮不僅肯定55688的卓越服務品質，更彰顯品牌在全國各地的優異表現及社會公益的積極投入。

關鍵字： 浮現祭音樂節55688專屬搭車金

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