ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

潘思亮重申美國好、台灣會更好　「要盯著那斯達克指數」

▲工商協進會常務理事、晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲工商協進會常務理事、晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

工商協進會今（18）日舉辦「川普2.0對台灣及世界的影響」工商講座，工商協進會常務理事、晶華（2707）董事長潘思亮去年談到對川普上任後的看法，認為「美國會好、台灣會更好」，不過川普祭出非常多貿易戰或關稅政策，對此，他今日受訪時重申看法不變，台美互相依賴性會越來越高，「在大環境、AI台灣資通訊產業全球佈局的狀況下，美國好，台灣會更好，只要盯著那斯達克指數來看就好，如果下來、對台灣就不太好。」

潘思亮表示，對於「川普上任，美國會好、台灣會更好」的看法沒有改變，尤其是在資通訊這方面，AI是美國經濟最主要的動力，現在AI需求對台灣資通訊半導體的需求越來越高，美國跟台灣的互相依賴性也越來越高，雙邊的貿易各方面短期一定會增加，長期也就是川普現在要求我們去投資，這是理所當然的，因為它這麼大的客戶，我們都去日本投資那麼多，美國也投資、歐洲都投資了，這其實對台灣未來掌握還有改善客戶關係是非常重要的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘思亮指出，到美國去設廠並沒有不好，只是不要全部都去，美國是比較高成本的地方，很多工商協進會的會員，初步是以高附加價值、高利潤還有高科技、非常尖端科技的產品到美國設廠為第一優先，「我覺得在這個大環境、AI台灣資通訊產業全球佈局的狀況之下，我覺得美國好，台灣會更好，只要盯著那斯達克指數來看就好，如果下來、對台灣就不太好。」

 

關鍵字： 川普台灣晶華經濟AI

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

推薦閱讀

富爸爸砸4000萬助兒子買國有不動產　慘噴逾135.6萬贈與稅

富爸爸砸4000萬助兒子買國有不動產　慘噴逾135.6萬贈與稅

台北國稅局今（18）日指出，民眾協助子女取得國有不動產，需要注意贈與稅的問題。近期有一名富爸爸砸4000萬協助兒子標下價值6000萬元國有非公用不動產，雖然其中2000萬元由兒子自行貸款處理，但4000萬元購買房地的「助攻」行為已涉贈與稅，後遭核課135.6萬元稅金。

2025-02-18 16:19
大武山去年每股賺1.46元　配發現金股利2元、殖利率4.25％

大武山去年每股賺1.46元　配發現金股利2元、殖利率4.25％

大武山（6952）董事會今（18）日公布2024全年合併營收為12億元，年增6％，稅後淨利為9,572萬元，年增32％，EPS為1.46元，主要受惠中高階蛋品需求成長及牧場生產效率提升，帶動全年毛利率接近3成；也通過2024年度盈餘分配案，將配發每股現金股利2元，包含現金股利1元、資本公積1元，以今日收盤參考價47元計，現金殖利率約4.25％。

2025-02-18 15:57
禽流感、飼料成本漲　卜蜂董座：蛋價應該要調漲

禽流感、飼料成本漲　卜蜂董座：蛋價應該要調漲

國際原物料價格持續上漲，大宗物資黃豆、玉米現在價錢已經是高價位，不過國內豬價維持、雞價有成長，但蛋價表現不好，卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，近期傳出飼料每公斤要漲0.4元，加上有禽流感因素，造成雞農損失很大，因此合理上來說蛋價應該要調漲。

2025-02-18 12:18
老牌ETF大暴衝　0050、0056規模雙雙攻破4000億

老牌ETF大暴衝　0050、0056規模雙雙攻破4000億

今（18）日0050、0056資產規模分別為4,656億、4,021億，雙雙突破4,000億，均創歷史新高，以市值型、高股息為代表的ETF 投資世代，持續加速擴展，元大投信表示，0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現，在採隨規模增加費用率持續調整的架構後，更有利長期投資，包括未來規模成長至逾5,000億元至1兆元部分，經理費將再調整至0.08%，持續將規模成長回饋投資人。

2025-02-18 17:17
抽中賺44萬！印能吸逾5萬人申購　凍資破656億

抽中賺44萬！印能吸逾5萬人申購　凍資破656億

興櫃股王、擁「封測小巨人」外號的印能科技（7734）上櫃前公開申購今（18）日為最終日，因價差大，市場估「抽中1張賺44.5萬元」，吸引大批股民進場報隊。根據證交所統計，印能兩天來參與公開申購共有5萬2543筆，以印能公開申購價格每股1250元、每張125萬元計算，凍結市場資金逾656億元。

2025-02-18 11:33
勞金局辦理16億美元委任案　徵選4業者、每家4億美元

勞金局辦理16億美元委任案　徵選4業者、每家4億美元

勞動基金運用局今（18）日公告，將辦理新制勞工退休基金114年度國外投資「全球氣候轉型被動股票型」委託經營公開徵求受託機構，本次預計擇優徵選4家受託機構，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

2025-02-18 10:35
藥華藥專利戰受挫　股價跌逾9%失守700元大關

藥華藥專利戰受挫　股價跌逾9%失守700元大關

藥華藥（6446）昨（17）日晚間舉行重訊記者會，表示被國際商會仲裁庭要求藥華藥需賠償AOP公司2筆賠償金共156.29萬歐元，今日開盤後藥華藥股價重摔逾9%，股價最低來到695元，接近跌停。

2025-02-18 09:42
川普關稅、央行買盤　高盛上調2025年金價預期至3300美元

川普關稅、央行買盤　高盛上調2025年金價預期至3300美元

由於央行需求持續強勁，川普課徵關稅不確定因素，高盛週一將2025年底金價預期從每盎司2890美元上調至3100美元，若川普關稅等不確定因素再刺激，2025年可望衝上3300美元。

2025-02-18 10:00
日月光馬來西亞檳城新廠啟用　全球佈局再添新產能助力

日月光馬來西亞檳城新廠啟用　全球佈局再添新產能助力

日月光馬來西亞檳城五廠今日正式啟用，將可大幅增強公司在峇六拜自由工業區(Bayan Lepas Free Industrial Zone)的封測產能。此工廠是策略擴張計畫的一環，日月光馬來西亞廠區由目前 100 萬平方英尺，將擴大至約 340 萬平方英尺。

2025-02-18 13:00
卜蜂看今年審慎樂觀　桃園分切廠7月啟用可貢獻營收30億

卜蜂看今年審慎樂觀　桃園分切廠7月啟用可貢獻營收30億

卜蜂（1215）2024全年合併營收為279.57億元，年減4.12％，但仍寫下歷史第二高成績，董事長鄭武樾表示，主要是受到上半年雞價影響所致，今年整體來看審慎樂觀，桃園分切廠預計7月啟用，1年可貢獻約30億元營收；另針對股利政策，鄭武樾透露應該會是歷年來次高，會努力爭取，希望來回饋投資者。

2025-02-18 12:20

讀者迴響

熱門新聞

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

台積電美國廠3挑戰曝光　魏哲家坦言「我一把鼻涕、一把眼淚」

即／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓

00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼　00894黑馬竄出

12年來最怒！9成勞工不滿薪資　65％還被變相減薪

連接器廠鴻名自爆遭員工盜賣公司存貨　淨利影響8218.7萬

187萬人請領勞保老年年金　超過46％月領逾2萬元

僅3人知道！帥過頭曝輝達新總部落腳關渡

即／威力彩14億開獎了！終結31連槓是你嗎？

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366