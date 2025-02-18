潘思亮重申美國好、台灣會更好　「要盯著那斯達克指數」

▲工商協進會常務理事、晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

工商協進會今（18）日舉辦「川普2.0對台灣及世界的影響」工商講座，工商協進會常務理事、晶華（2707）董事長潘思亮去年談到對川普上任後的看法，認為「美國會好、台灣會更好」，不過川普祭出非常多貿易戰或關稅政策，對此，他今日受訪時重申看法不變，台美互相依賴性會越來越高，「在大環境、AI台灣資通訊產業全球佈局的狀況下，美國好，台灣會更好，只要盯著那斯達克指數來看就好，如果下來、對台灣就不太好。」

潘思亮表示，對於「川普上任，美國會好、台灣會更好」的看法沒有改變，尤其是在資通訊這方面，AI是美國經濟最主要的動力，現在AI需求對台灣資通訊半導體的需求越來越高，美國跟台灣的互相依賴性也越來越高，雙邊的貿易各方面短期一定會增加，長期也就是川普現在要求我們去投資，這是理所當然的，因為它這麼大的客戶，我們都去日本投資那麼多，美國也投資、歐洲都投資了，這其實對台灣未來掌握還有改善客戶關係是非常重要的。

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潘思亮指出，到美國去設廠並沒有不好，只是不要全部都去，美國是比較高成本的地方，很多工商協進會的會員，初步是以高附加價值、高利潤還有高科技、非常尖端科技的產品到美國設廠為第一優先，「我覺得在這個大環境、AI台灣資通訊產業全球佈局的狀況之下，我覺得美國好，台灣會更好，只要盯著那斯達克指數來看就好，如果下來、對台灣就不太好。」