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台中唯一「4條軌道」匯聚　 南區在地認首購族成家首選

▲▼台中南區,台中市南區智慧醫療園區,國圖館,國立公共資訊圖書館,台灣高等法院台中分院。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中市29個行政區中，面積第三小的南區，近幾年受惠鐵路高架、重劃區帶動，成為房市黑馬。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市29個行政區中，面積第三小的南區，近幾年受惠鐵路高架、重劃區帶動，成為房市黑馬，小小的6.81 平方公里已有12萬7159人，更重要的是，南區擁有絕佳的交通網絡優勢，實際觀察未來大台中交通網，鐵路紅線、綠線捷運已通車，規劃中的橘線及延伸的紫線更將進一步提升區域交通便利性，也是台中唯一擁有4條軌道匯聚的行政區。

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過去，南區給人的印象是工廠林立、鐵路切割、地下道穿梭，在地深耕已久的永慶不動產台中文心復興加盟店店東林恒揚說：「南區有兩大人口密集的路段，包含2000戶的學府路，鄰近國立最大校區的中興大學，周邊公家機關林立，另一區則是工學路、美村南路、忠明南路組成的工學商圈。」

▲▼ 南區房市,台中市南區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前南區中古屋均價25~30萬元，3房含車總價1000~1200萬元，首購族就可以成家立業、總價優勢維持。（圖／記者陳筱惠攝）

林恒揚表示：「早期建商在此推案，多以首購族群為目標，民國71~78年間大多規劃2~3房的小坪數住宅，且價格相對親民。一直到83年至99年間，921地震、金融風暴、SARS等事件接踵而至，嚴重打擊區域發展，讓南區房市發展卻如同受詛咒一般，一直到這10年建商才重新認同南區。」

其實，目前南區中古屋均價25~30萬元，3房含車總價1000~1200萬元，首購族就可以成家立業、總價優勢維持，與鄰近的南屯、西區出現1~2成價差，但實際上南區已經不輸給西區、南屯，論未來發展性包含3條捷運、1條軌道、包含13期重劃區、興大醫院ＢＯＴ案，都是在發展，也讓過去南區的劣勢變優勢。

▲▼ 永慶不動產台中文心復興加盟店店東林恒揚 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際觀察未來大台中交通網，鐵路紅線、綠線捷運已通車，規劃中的橘線及延伸的紫線將讓南區成為台中唯一擁有4條軌道匯聚的行政區。（圖／臺中市整體捷運路網願景圖）

林恒揚說：「尤其是南區市中心已經開發熟成，公園綠地、地下水污水處理工程、自中區延伸的綠川整治、從大里的康橋計劃二期三期都位於南區河岸等，都讓整個街廓翻成重劃區質感，但房價落差下，南區的ＣＰ值優於其他行政區。」

林恒揚表示：「近期不少人拿13期重劃區比較南區，但南區相較13期更有居住感，有著很放鬆的公園綠地與學校，這些都是發展到一定程度的都市少見的。」

▲▼ 永慶不動產台中文心復興加盟店店東林恒揚 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永慶不動產台中文心復興加盟店店東林恒揚表示，南區有著很放鬆的公園綠地與學校，房價部分ＣＰ值也優於其他行政區。（圖／業者提供）

林恒揚表示，南區市場上現在物件大部分都是88年前小三房、小四房格局物件以及民國99年以後的房子，再來就是新成屋與預售，在近幾年在建案如「惠宇國圖館」、「富宇上和苑」等每坪成交單價在4至5字頭；新成屋「女王萬歲」最新成交單價5字頭；屋齡逾25年的中古屋如「賺錢時代」等每坪成交單價還有2字頭，選擇性相當多。

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關鍵字： 台中南區房市交通重劃永慶不動產永慶區域房市永慶房市訊息工學商圈黑馬捷運共構

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