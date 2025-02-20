台中唯一「4條軌道」匯聚　 南區在地認首購族成家首選

▲台中市29個行政區中，面積第三小的南區，近幾年受惠鐵路高架、重劃區帶動，成為房市黑馬。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市29個行政區中，面積第三小的南區，近幾年受惠鐵路高架、重劃區帶動，成為房市黑馬，小小的6.81 平方公里已有12萬7159人，更重要的是，南區擁有絕佳的交通網絡優勢，實際觀察未來大台中交通網，鐵路紅線、綠線捷運已通車，規劃中的橘線及延伸的紫線更將進一步提升區域交通便利性，也是台中唯一擁有4條軌道匯聚的行政區。

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過去，南區給人的印象是工廠林立、鐵路切割、地下道穿梭，在地深耕已久的永慶不動產台中文心復興加盟店店東林恒揚說：「南區有兩大人口密集的路段，包含2000戶的學府路，鄰近國立最大校區的中興大學，周邊公家機關林立，另一區則是工學路、美村南路、忠明南路組成的工學商圈。」

▲目前南區中古屋均價25~30萬元，3房含車總價1000~1200萬元，首購族就可以成家立業、總價優勢維持。（圖／記者陳筱惠攝）



林恒揚表示：「早期建商在此推案，多以首購族群為目標，民國71~78年間大多規劃2~3房的小坪數住宅，且價格相對親民。一直到83年至99年間，921地震、金融風暴、SARS等事件接踵而至，嚴重打擊區域發展，讓南區房市發展卻如同受詛咒一般，一直到這10年建商才重新認同南區。」

其實，目前南區中古屋均價25~30萬元，3房含車總價1000~1200萬元，首購族就可以成家立業、總價優勢維持，與鄰近的南屯、西區出現1~2成價差，但實際上南區已經不輸給西區、南屯，論未來發展性包含3條捷運、1條軌道、包含13期重劃區、興大醫院ＢＯＴ案，都是在發展，也讓過去南區的劣勢變優勢。





▲實際觀察未來大台中交通網，鐵路紅線、綠線捷運已通車，規劃中的橘線及延伸的紫線將讓南區成為台中唯一擁有4條軌道匯聚的行政區。（圖／臺中市整體捷運路網願景圖）

林恒揚說：「尤其是南區市中心已經開發熟成，公園綠地、地下水污水處理工程、自中區延伸的綠川整治、從大里的康橋計劃二期三期都位於南區河岸等，都讓整個街廓翻成重劃區質感，但房價落差下，南區的ＣＰ值優於其他行政區。」

林恒揚表示：「近期不少人拿13期重劃區比較南區，但南區相較13期更有居住感，有著很放鬆的公園綠地與學校，這些都是發展到一定程度的都市少見的。」

▲永慶不動產台中文心復興加盟店店東林恒揚表示，南區有著很放鬆的公園綠地與學校，房價部分ＣＰ值也優於其他行政區。（圖／業者提供）

林恒揚表示，南區市場上現在物件大部分都是88年前小三房、小四房格局物件以及民國99年以後的房子，再來就是新成屋與預售，在近幾年在建案如「惠宇國圖館」、「富宇上和苑」等每坪成交單價在4至5字頭；新成屋「女王萬歲」最新成交單價5字頭；屋齡逾25年的中古屋如「賺錢時代」等每坪成交單價還有2字頭，選擇性相當多。

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