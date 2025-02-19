114年春安勞檢開罰6436萬　洪申翰：職安法修法是重中之重

▲勞動部長洪申翰、職安署長鄒子廉。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部今年1／7至2／12執行為期37天的春安勞檢，並於今（19）日公布檢查結果，共檢查9,628家事業單位，開立停工通知276件，罰鍰處分802件次、約6,436萬元；勞動部長洪申翰表示，這個月內也發生了遠東新、台中新光三越等2起重大事故，也讓勞動部更加了解制度面還有不足，因此針對職安法修法計畫一定會是重中之重。

勞動部說明，春安期間查有事業單位違反項次計15,450項次，其中職安部分包括開口防護不足、合梯不符合規定、未訂安全衛生工作守則；勞動條件部分則包括未確實記載勞工出勤紀錄、每7日未有依規定的休息例假日、延長工作時間的工資未依法令標準加給。

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勞動部表示，春安計畫實施期間共37日，重大職業災害死亡人數為19人，年減4人或17.47％，若以發生率分析，近2年春安期間相較平常日的職災發生率平均減少約37.3％。

此外，這個月內也發生了遠東新（1402）新埔廠爆炸案及台中新光三越氣爆案等2起重大事故，洪申翰表示，遠東新爆炸後，也要求馬上勒令停工，並針對潛在風險全面改善，這次爆炸案之前，就已發生過多次意外，累計罰鍰900多萬元、共造成6名勞工死亡，會全力協助受傷勞工重建。

洪申翰指出，針對台中新光三越部分，職安署中區中心也到現場了解，目前仍在調查當中，勞動部會盡力協助地方政府協助傷亡者跟家屬，包括求償、職能復健等。這兩起工安意外，也讓勞動部更加了解制度面還有不足，因此針對職安法修法計畫一定會是重中之重，職安署應該要規劃更強化、機制性的檢查方案。