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永慶房屋提醒屋主1件事　土增稅減半、符合「這條件」還有400萬免稅額

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,土地增值稅,房屋合一稅,免稅。（圖／永慶房屋提供）

▲售屋須注意土地增值稅、房屋合一稅等，提早做好稅務規劃，讓資金有更充裕使用空間。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

房屋買賣時，如果包含土地，需要完成土地增值稅的申報與納稅，才能進行過戶。永慶房產專家提醒，土增稅有兩種自用優惠方案，申報時要特別注意。此外，售屋所得還需課徵房地合一稅，與土增稅的自用條件也不同，符合自用資格步紙稅率更優惠，還有400萬的免稅額。

土增稅房屋符合自用稅金減半

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永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，每年1月1日會由內政部公告土地現值，作為計算土地增值稅的依據，土地漲價總額越多，就得按漲價倍數累進課徵20~40%稅率。如果符合土地自用條件，則能適用10%優惠稅率，比起非自用的一般稅率，可以節省至少一半稅金！

10%自用優惠稅率則有兩種形式，包含「一生一次」與「一生一屋」。「一生一次」需要符合出售前1年內沒有供營業或出租使用的住宅用地；地上建物必須是土地所有權人或配偶、直系親屬所有，並已在該地辦成戶籍登記等。最重要的，每人一生只有使用1次的機會！

「一生一屋」則沒有使用次數限制，但必須使用過「一生一次」之後才能使用，條件也更嚴格。需出售前5年內未曾提供出租、或營業的住宅用地；土地所有權人或配偶、未成年子女在土地售出前，需持有該土地6年以上，並在該地設有戶籍連續滿6年且持有自用住宅滿6年；且出售時，土地所有權人與其配偶及未成年子女沒有該自用住宅以外房屋等，相關條件都符合才適用。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,土地增值稅,房屋合一稅,免稅。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋以圖表說明，土增稅有兩種情況，確認好自身條件，才能有效節稅。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,土地增值稅,房屋合一稅,免稅。（圖／永慶房屋提供）

▲自用稅率僅10%，永慶房屋建議售屋前要先好好檢查是否能符合節稅條件。

房地合一稅　自用稅率低還有400萬免稅額

除了土地增值稅，房地合一稅也有自用優惠稅率。陳俊宏說明，房地合一稅為房地交易新稅制，只有在2016年1月1日後取得之房屋、土地，出售後申報交易獲利所得時才適用（2015年底前取得的房屋、土地，買賣所得將併入隔年度5月的個人綜合所得課徵，沒有自用優惠稅率）。

而房地合一稅的稅率，將依據持有時間適用15%~45%的課稅百分比。若是符合自用條件，不僅房地買賣獲利在400萬以內免課徵，超過400萬部分還有10%優惠稅率，但要同時符合以下三點：第一，由個人、配偶、未成年子女持有，且設戶籍並居住連續滿6年；第二，出售前6年無出租、無營業或執行業務使用；第三，出售前6年個人、配偶、未成年子女沒有使用過本優惠。

需要注意的是，想使用土增稅與房地合一稅自用優惠，需要個人、配偶、未成年子女中至少一人，實際居住且連續設籍滿6年，如果期間有中斷就不算，並不是以累計設籍來計算！也要留意，即使子女有設籍且住滿6年，但房屋買賣時若子女已成年，也無法適用。

最後，陳俊宏再次強調，若想符合房地合一稅、土增稅的自用優惠稅率，要注意兩者條件並不相同，土增稅更有「一生一次」與「一生一屋」兩種方案，必須符合相關自用優惠稅率「全部條件」才能享有稅賦減免。如果民眾還有疑問，也歡迎到永慶房屋雙北直營門市免費諮詢。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,土地增值稅,房屋合一稅,免稅。（圖／永慶房屋提供）

▲售屋所得要課徵房地合一稅，永慶房屋圖解自用優惠稅率資格。

 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋土地增值稅房屋合一稅免稅

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