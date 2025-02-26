央行重拳楠梓買氣「腰斬再腰斬」　在地：年後台積救市

▲央行第七波信用管制衝擊，民眾普遍預期房價下修，觀望氣氛濃厚，連台積電設廠的楠梓區成交量都「腰斬再腰斬」。（圖／永慶不動產高雄楠梓莒光加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

受2024年Q3央行第七波信用管制衝擊，民眾普遍預期房價下修，觀望氣氛濃厚，連台積電設廠的楠梓區成交量都「腰斬再腰斬」，專家表示，沒想到才不到半年，台積電楠梓P4、P5廠2月環評初審通過，再注入強勁動能，台積電一分鐘生活圈房價已站上4字頭。

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▲台積電加上鄰近的橋頭科學園區規劃，高科技產業的群聚效應帶來大量人口紅利。（圖／永慶不動產高雄楠梓莒光加盟店提供）

台積電在楠梓產業園區設廠，帶動周邊房市發展，P1和P2廠預定今年進入量產，第二期規畫的P3廠，去年通過環評審查，緊接著P4、P5廠環評，也在今年2月由環評審查專案小組審查通過。

永慶不動產高雄楠梓莒光加盟店長黃國峰表示，台積電擴廠加上鄰近的橋頭科學園區規劃，高科技產業的群聚效應帶來大量人口紅利，吸引各大連鎖餐飲進駐，為楠梓區房市的長期發展，提供有力支撐。值得一提的是，去年底啟用的楠梓藍田公園，已成為高雄最新親子熱點，假日吸引無數外地家庭慕名而來，為高雄大學特區帶來滿滿人氣，也替區域房市增添亮點。

▲楠梓房市的主流產品為2~3房大樓，坪數25~40坪，總價落在700~1500萬元，符合首購族與換屋族的剛性需求。。（圖／永慶不動產高雄楠梓莒光加盟店提供）

黃國峰指出，楠梓房市的主流產品為2~3房大樓，坪數25~40坪，總價落在700~1500萬元，符合首購族與換屋族的剛性需求。

在房價漲幅方面，台積電效應持續發威，鄰近廠區的新建案成交價已攀升至每坪34~38萬元。其中，興連城「白隅」建案以「台積電一分鐘生活圈」為賣點，成交價衝破40萬元，話題性十足。

▲永慶不動產高雄楠梓莒光加盟店長黃國峰表示，高科技產業帶來的人口紅利將逐步顯現，預估房價持續穩定緩漲。（圖／永慶不動產高雄楠梓莒光加盟店提供）

而高雄大學重劃區作為楠梓購屋熱門區段，單價落在36~40萬元，其中「高大之森」憑藉海景第一排及新台17線建設利多，成交價直逼45萬元，堪稱區域天花板。

黃國峰表示，自去年9月央行祭出新一輪打房政策，高雄成交量宛如雪崩式下滑，楠梓買氣也從前幾年的狂熱轉為「腰斬再腰斬」，目前區域主力購屋族群為科技業首購、自住客與換屋族，撐起區域剛需，而台積電年後環評通過後，對區域買氣出現大幅激勵。

黃國峰說：「政府短期打房旨在抑制過熱交易，待市場回歸理性，高科技產業帶來的人口紅利將逐步顯現，預估房價持續穩定緩漲。」

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