2025年最佳「大學品牌力」　台大奪冠、輔大前10強唯一私校

▲104人力銀行舉行2025《大學品牌力》頒獎典禮。（圖／104人力銀行提供）



記者廖婕妤／台北報導

學測成績公布，考生該如何選擇大學總是一大難題，104人力銀行發布2025《大學品牌力》並舉行頒獎典禮，拿下「最佳大學品牌力」的10所大學有台大、成大、陽明交大、清大、台科大、政大、北科大、中央、中山、輔仁；拿下18學群「最佳學群力」的7所大學有台大、成大、政大、台師大、台藝大、台體大、世新。另台師大、屏科大、長庚大學因排名在前30名，且進步名次最多而拿下「躍升獎」。

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104人力銀行職涯教育長王榮春分析，連續2年的大學品牌力，前10名的最佳大學品牌力進榜學校與去年相同，顯示大學品牌力需靠長期經營，不過，前10名排序稍有不同，今年評比，台大因國際力分數大幅成長，攻頂2名、躍居今年第1；中山大學因性格優勢與國際力勝出，今年前進1名到第9，擠下去年第9的輔大，輔大今年居10，連續2年皆為10強中的唯一私校。

各校10大指標表現，台大一舉拿下職務能力、未來能力、產學力、學群力、知名度、研發力、校友薪資7項指標第一表現最強；成大拿下碩士論文力、研發力、校友薪資3冠緊追在後，成大與台大共有9項指標擠進前5、2校並列最多。中山拿下性格優勢第一；台師大與成大共同拿下碩士論文力第一；政大拿下國際力第一。研發力共有成大、清大、陽明交大、台大、台科大、長庚6所學校並列第一。校友薪資共有成大、政大、陽明交大、台大、台科大、中國醫藥大學、北醫大7校併列第一。

綜合分析10大指標，居「最佳大學品牌力」前10名的陽明交大、清大、政大、台科大，至少在半數指5標都進前5名；觀察大學品牌力前30強，並比較去年排名，除了台科大、北科大穩定進入前10強外，高雄科大、雲林科大、屏東科大的排名都比去年提升，技職教育更受各界重視；前30強大學當中，又以台師大、屏東科大、長庚大學名次進步幅度最大，拿下今年大學品牌力的「躍升獎」。

當企業需要聘僱「________學群」畢業生時，企業會優先考慮哪些學校？以此定義「學群力」，台大拿下資訊、數理化、醫藥衛生、生命科學、生物資源、地球環境、社會心理、外語、文史哲、管理、財經等11個學群第一；成大拿下工程、建築與設計等2個學群第一。另有5校各摘1冠，分別是台藝大藝術學群第一，世新大眾傳播學群第一，台師大教育學群第一，政大法政學群第一，台體大遊憩運動群第一。

2025《大學品牌力》是104人力銀行透過25萬筆求職會員資料、近千份企業問卷、教育部及國家圖書館的公開資訊，用職務能力、未來能力、產學力、性格優勢、學群力、碩士論文力、國際力、知名度、研發力與校友薪資十大指標、共82項細子標，評比國內120所大學。先將各校單一指標的原始數值由高到低排序，再依常態分布百分比統計表的七等級配分，逐一計算十大指標得分，最後再依照企業重視十大指標的程度加權計分，完成各大學的品牌力分數。