勞動基金1月賺1087億元　收益率1.61％

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，截至2025年1月底止，勞動基金規模為7兆1287億元，收益數為1087億元，收益率為1.61％。

其中，新制勞退基金規模為4兆6810億元，收益率為1.47％；舊制勞退基金規模為1兆699億元，收益率為2.3％；勞保基金規模為1兆1454億元，收益率為1.94％；就保基金規模為1763億元，收益率為0.16％；勞職保基金規模為363億元，收益率為0.15％；積欠工資墊償基金規模為198億元，收益率為0.91％。

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勞動基金運用局表示，1月金融市場因農曆年前旺季需求增加及備貨效應，國內景氣維持成長趨勢，美國ISM製造業新訂單指數及生產指數表現亦良好，然1月底受中國AI新創公司問世影響，造成科技及AI類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅；整體而言，1月全球主要金融市場因面臨美國政策變化、AI競爭白熱化及地緣衝突等多重不確定性因素，呈現震盪格局。

勞動基金運用局指出，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均收益率為6.96％，國保基金近10年多平均收益率為7.51％，長期投資績效穩健。

展望未來，勞動基金運用局說，美國政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險，將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。