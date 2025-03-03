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高鐵苗栗⭢台中61公里　大甲人盼設站帶動產業聚集

▲▼ 台中,大甲,天外奇蹟,石頭屋,囤積,打卡,拍照,房價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中大甲區周邊人口包含大安、外埔、后里區，共計17.8萬人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年來高鐵一日生活圈已經被不少民眾習慣，不過攤開高鐵個站點之間的距離，苗栗站到台中烏日站相距61公里，相較北中其他站點距離皆為28~30公里左右的距離，在地房仲表示，地方已經積極爭取高鐵「中苗站」設立可行性評估，盼帶動產業聚集。

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有巢氏房屋台中大甲日南加盟店店東吳大慶說：「大甲區房市剛性需求穩定，區域發展仍待突破，近年來，大甲房地產市場雖然資客不多，但剛性需求依然強勁，由於該地區主要買方以自住族群為主，與投資市場有一定區隔，因此即便市場買氣觀望，建商在價格上並未進行大幅調整。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 地方對台中、苗栗交界處提出新設高鐵站，也提出可行性評估及優點送審，在地回響相當正面。（圖／業者提供）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

吳大慶觀察：「雖然交易量不大，但市場仍有支撐力，主要買盤為首購年輕族群，有大甲地緣性、成家立業的在地需求，但也因大甲量體不大，使得供需關係較為平衡，價格也保持穩定。」

不過，對於位在北台中、南苗栗的甲后埔（大甲、后里、外埔）地區因缺乏重大交通建設使其發展相對較為辛苦。不過，在大甲日南地區，因其接近苗栗與台中的交界，又有中科后里、大甲幼獅工業區的就業人口，里長與地方對交界處提出新設高鐵站，也提出可行性評估及優點送審，在地回響相當正面。

吳大慶說：「大甲就位於距離約60公里的後龍高鐵站與台中烏日站核心，但若未來能藉由關鍵基礎建設提升交通便利性，將可能帶動后里、幼獅等地區的發展，進而創造商機。這樣的發展模式可參考彰化田中高鐵站的成功經驗，透過完善的交通建設與產業導入，帶動房市成長。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲受到中科后里的影響，購屋族開始外溢至外埔與大甲地區，這類剛需使得價也逐漸受到支撐。（圖／業者提供）

吳大慶表示：「大甲周邊人口包含大甲、大安、外埔、后里區，共計17.8萬人，加上鄰近的苑裡、通霄、三義、卓蘭，生活圈總共28萬人，加上受到中科后里的影響，購屋族開始外溢至外埔與大甲地區，這類剛需使得外圍地區房價也逐漸受到支撐。」

目前，大甲市區與郊區的房價已呈現明顯區隔，市區中心房價已達到 3 字頭，而大甲西北地區因一條大安溪的區隔，房價約落在24～25萬元之間，商場與生活機能較為集中的大甲市中心區域，價格相對穩定。

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關鍵字： 房市高鐵地方發展交通建設大甲房市有巢氏房屋永慶區域房市永慶房市訊息

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