高鐵苗栗⭢台中61公里　大甲人盼設站帶動產業聚集

▲台中大甲區周邊人口包含大安、外埔、后里區，共計17.8萬人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年來高鐵一日生活圈已經被不少民眾習慣，不過攤開高鐵個站點之間的距離，苗栗站到台中烏日站相距61公里，相較北中其他站點距離皆為28~30公里左右的距離，在地房仲表示，地方已經積極爭取高鐵「中苗站」設立可行性評估，盼帶動產業聚集。

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有巢氏房屋台中大甲日南加盟店店東吳大慶說：「大甲區房市剛性需求穩定，區域發展仍待突破，近年來，大甲房地產市場雖然資客不多，但剛性需求依然強勁，由於該地區主要買方以自住族群為主，與投資市場有一定區隔，因此即便市場買氣觀望，建商在價格上並未進行大幅調整。」

▲▼ 地方對台中、苗栗交界處提出新設高鐵站，也提出可行性評估及優點送審，在地回響相當正面。（圖／業者提供）

吳大慶觀察：「雖然交易量不大，但市場仍有支撐力，主要買盤為首購年輕族群，有大甲地緣性、成家立業的在地需求，但也因大甲量體不大，使得供需關係較為平衡，價格也保持穩定。」

不過，對於位在北台中、南苗栗的甲后埔（大甲、后里、外埔）地區因缺乏重大交通建設使其發展相對較為辛苦。不過，在大甲日南地區，因其接近苗栗與台中的交界，又有中科后里、大甲幼獅工業區的就業人口，里長與地方對交界處提出新設高鐵站，也提出可行性評估及優點送審，在地回響相當正面。

吳大慶說：「大甲就位於距離約60公里的後龍高鐵站與台中烏日站核心，但若未來能藉由關鍵基礎建設提升交通便利性，將可能帶動后里、幼獅等地區的發展，進而創造商機。這樣的發展模式可參考彰化田中高鐵站的成功經驗，透過完善的交通建設與產業導入，帶動房市成長。」





▲受到中科后里的影響，購屋族開始外溢至外埔與大甲地區，這類剛需使得價也逐漸受到支撐。（圖／業者提供）

吳大慶表示：「大甲周邊人口包含大甲、大安、外埔、后里區，共計17.8萬人，加上鄰近的苑裡、通霄、三義、卓蘭，生活圈總共28萬人，加上受到中科后里的影響，購屋族開始外溢至外埔與大甲地區，這類剛需使得外圍地區房價也逐漸受到支撐。」

目前，大甲市區與郊區的房價已呈現明顯區隔，市區中心房價已達到 3 字頭，而大甲西北地區因一條大安溪的區隔，房價約落在24～25萬元之間，商場與生活機能較為集中的大甲市中心區域，價格相對穩定。

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