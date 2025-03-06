服務業缺工有解？　勞動部曝2行業最缺「協助留住員工」

▲勞動部政務次長李健鴻。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

各行業頻喊缺工，但似乎都還沒找到解方，尤其服務業更是叫苦連天，商總理事長許舒博去年底就與各部會官員座談，希望爭取開放外籍移工，並進行服務業缺工調查，勞動部目前已初步完成相關報告，政務次長李健鴻說，從職缺數、進入率、退出率3個面向來看，住宿餐飲業及批發零售業確實相對缺工，但其實是流動率高，願意投入但留不住人，因此將研究如何協助2行業留住員工。

對於服務業頻喊缺工，勞動部指出，勞動部的原則一直都是「優先照顧本國勞工」，要去帶動企業為本國勞工加薪，也會思考整體的跨國勞動力政策，包括留用資深移工、擴大中階人才、妥善運用移工等，這是大方向策略，還在整體審慎評估，特別是跨國勞動力的開放，後續持續進行社會溝通。

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勞動部政務次長李健鴻表示，勞動部從職缺數、進入率、退出率3個面向來看，職缺數是特定時間點的調查數據，但勞動市場流動率偏高，因此找了進入率與退出率，也發現有幾個行業職缺率偏高。

李健鴻指出，住宿餐飲業及批發零售業，這2個是就業人數最多的服務業，但確實職缺數相對偏高，但同時進入率跟退出率在所有的行業中，也名列前2名。

李健鴻說，這代表確實有缺工，但進入率高，代表有很多國人在這兩個行業工作，退出也是最高，代表要在留住勞工方面更投入心力，因此要怎麼協助業者，透過媒合、政策訓練等等，協助找到本國勞工，提高生產效率，智慧化、數位化等設備，思考留住員工的方向。