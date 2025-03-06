ESG浪潮來襲、迎接轉型金融！2025「台灣永續投資獎」徵件中

▲第四屆台灣永續投資論壇開幕式暨台灣永續投資獎頒獎典禮。（圖／TAISE提供）

記者胡至欣／綜合報導

在全球永續投資規模突破35.3兆美元的浪潮下，台灣積極響應，並在政府政策推動下快速發展。根據全球永續投資聯盟(GSIA)調查，2023年台灣永續投資比例已接近43%，呈現逐年增長趨勢。面對蓬勃的市場需求，台灣永續能源研究基金會(TAISE)舉辦第五屆「台灣永續投資獎」評選活動，即日起到5月15日開放報名。

TAISE長期致力於推動台灣永續發展，18年來持續舉辦「TCSA台灣企業永續獎」評選活動，並舉辦企業永續菁英班等研習會，提供各界觀摩永續標竿與交流之平台。歷屆累計參獎企業882家，營業總額與2023年台灣GDP比值為155%，顯見永續發展已蔚為風潮，更成為時下企業經營之顯學。

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董事長簡又新大使指出，在全球環境挑戰日益嚴峻的背景下，台灣能夠迅速將永續投資納入主流，顯示出在追求長期穩定成長的同時，積極承擔社會與環境責任的決心。永續投資不僅是金融策略的選擇，更是引領市場邁向永續發展的重要力量，隨著越來越多的機構投資人將ESG納入投資決策過程，未來可以期待更多以人類福祉與環境永續為出發點的投資成果。

2025台灣永續投資獎，不僅是對優秀機構的肯定，更是對全體投資人和企業的激勵，期盼能促進持續創新，優化投資策略，並在永續發展道路上穩步前進。獎項分為「機構影響力」及「個案影響力」兩大類，涵蓋多個面向，為台灣金融機構與企業提供平台，展示其推動永續發展的積極作為，同時也是加強與全球標準接軌的契機。獲獎單位將於6月20日舉辦的第五屆台灣永續投資論壇上公開表揚。