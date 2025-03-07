理財周刊／學會高收入技能　破圈思維創造財富流

文／蔡武穆 圖／理財周刊 Elaine提供

大學畢業生起薪不過三萬元，扣掉生活及娛樂費用，一個月可能存不到幾千元，護理師出身的梁靖悅，跳脫傳統的思考，斜槓自媒體創造多元收入，24歲存到一百萬元，可以做為新鮮人或上班族參考的典範。

她以「理白小姐」自稱，所謂「理白」，就是理財小白，希望以自身的經驗，幫助理財小白順利累積第一桶金，完成人生的夢想。

從護理師到全職自媒體

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梁靖悅是護理師出身，她看到學姊晚上值大夜班、白天顧小孩，蠟燭兩頭燒的模樣，覺得這不是自己想要的生活，便利用下班時間學習理財知識，並在IG及FB分享自己的觀點。

她分享，自己是屬於創意型的人，思考天馬行空，護理師例行性的工作反限制了她，曾有一度到精神科病房做教學工作，自己規劃課程更能讓她發揮所長，工作起來也更快樂。

從護理師到全職自媒體，她說，自己是有備而來的，「我給自己二年時間做準備，斜槓有收入，轉換的過程沒有焦慮，真正到不用上班打卡才有焦慮感。」

「過去薪水每月固定時間入帳，離開醫院之後，會有薪水沒入帳的焦慮感，上班族習慣看月薪，自由工作者看的是年薪，花了半年時間轉換心態，思考如何做一年期的長遠規劃」，她補充。

高收入技能 創造多元收入來源

在護理師期間，她就接觸理財課程，有一堂關於天賦的課程影響她最大，她說，亞洲人習慣補足弱項，英文不好補英文，數學不好就補數學，天賦的概念是放大自己的強項，弱項的部分就跟別人合作來補足。

另外，《順流致富GPS》這本書也帶給她很大的幫助，書中提到「財富燈塔」概念，把財富累積分為九個等級，讓她有努力的方向。以護理師為例，是屬於勞動者(橘色)的等級，上班族資產沒有三百萬元，都是屬於這個等級，從勞動者要變成創造財富的參與者(黃色)，破圈的祕訣就在於高收入技能。

「高收入工作」和「高收入技能」不同，「高收入工作」像是律師、醫師、工程師，這些需要專業執照、高學歷才有可能實現。高收入技能不需要特定學歷，比較跟時代有關，如網頁設計、美術設計、文案、顧問等，注重在市場發揮的價值，通常供不應求，收入也沒有天花板的限制。

她說，按照一般護理師薪水，很難達到財富自由，以前是省錢思維，一整天只花一百、五十元，現在注重的是開源，學習高收入技能，像是寫文案、剪輯、做專案、聯盟行銷、演講、授課等等多元的收入來源，讓她在二年之內達成存款百萬元的目標。

深知自己強項在創意思考，不適合技術分析或波段操作等必須規律的理財模式，她便把80%的精力放在高收入技能上面，放大本金，然後再把本金投入美股及ETF等較簡單的金融商品，繼續錢滾錢。

多元收入才是真正的鐵飯碗

梁靖悅說，初期她也會跟風投資，把錢投入虛擬貨幣，因為不熟悉商品的波動，結果賠掉一半資產，後來她檢討自己的缺失，再次確定簡單的理財模式，才符合她的本性。

「資產配置很重要，如果當初把80%的金額放在虛擬貨幣，那後果不堪設想」，很多人覺得利息高，全部All In，忽略風險性，像她的妹妹就賠了30萬元，因此，投資切忌貪嗔癡，穩定心性才能有長久的獲利。

目前她的配置，本業收入和投資收入大概九比一，投資以美股為主，包括可口可樂、好市多、蘋果、迪士尼等這些生活中看得見、摸得到的股票，ETF則有VTI、VOO、SPY，堅持長線投資，不炒短線，並且適時獲利了結，年報酬率將近有20%。

另外，年輕人從事自媒體，經常在家工作，跟家人溝通也非常重要，梁靖悅說，到現在父母親還是希望她找一份鐵飯碗的工作，但是疫情過後，讓她體悟到多元收入才是真正的鐵飯碗，因為把重心全部壓在一份工作，哪天這份工作沒了就會斷炊，反而風險更大。

補足身心能量 吸引金錢流向

她現在已經是在家創業的階段，父母親不解，為何她每天都在電腦前錄影、講話，她會用有趣的方式跟父母互動，讓父母知道她的工作型態，例如，今年的紅包以一股好市多的股票取代現金，每年紅包一年比一年多，用分享的角度，讓他們感覺自己越過越好。

當然，創業過程也會有低潮期，這時候她會轉念、睡覺或洗澡，補足身心的能量。她分享，水是有能量的，水的流動可以幫助思緒更清晰，睡覺也會補充能量。高頻的能量會吸引很多機會，錢是喜歡高能量的人，經常覺得自己很幸運的人，往往被錢追著跑。

「賺、存、翻」三鐵則 加速累積第一桶金

最後，新鮮人或上班族要累積第一桶金，她建議，遵守「賺、存、翻」的原則：

一、「賺」，要有高收入的技能，累積對的人脈把自己行銷出去，慢慢的放大本金。

二、「存」，克服存不到錢的宿命，記帳是一個好方法，她曾經持續記帳一年，了解並改正自己的消費習慣，現在則利用AI記帳，省時又方便。

三、「翻」，追求穩健投資，就能贏在起跑點，本金十萬，10%報酬，就賺一萬，本金一百萬，同樣10%報酬，就可賺十萬，當然，最重要的是存在對的工具上。

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