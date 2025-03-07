ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

潘心紜放手、成就兒子女兒立足中台灣房仲業　孫慶餘董事長的加盟平台是關鍵

▲▼孫慶餘,永慶不動產,兒子女兒,傳承,房仲,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產潘心紜店東（前排左一）放手兒子女兒勇闖房仲業，全因孫慶餘董事長打造的加盟平台。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

永慶不動產雲林虎尾科大加盟店的潘心紜店東，深耕雲林地區超過二十年！十三年前，她洞察到永慶房產集團加盟體系在孫慶餘董事長帶領下的無窮潛力，毅然轉戰、創立了永慶不動產雲林虎尾科大加盟店。現在她的兒子女兒也接手房仲事業，成為實際經營者，服務範圍橫跨台中、彰化、雲林和南投。

在永慶不動產之前，潘心紜曾先後加盟中信房屋和台灣房屋。她坦言，從永慶加盟總部對於加盟店的各項輔導、投入的資源和心力，就能感受他們對於加盟店東的重視。而且加盟永慶不動產後，才深刻感覺「加盟總部可以成為店東們的強力後盾，是來幫加盟店賺錢的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

也因為永慶房產集團的充沛資源，加上孫慶餘董事長堅持誠實服務，讓她的團隊異軍突起，成功晉升雲林區的指標店。而她的兒子女兒在耳濡目染之下，也對房地產產生興趣。加上他們大學畢業後去了外面工作，有了其他工作的比較，相較之下，他們更願意在房地產深入發展。

另一方面，永慶集團和孫慶餘董事長這幾年在推動成交價透明公開的努力，間接促成實價登錄2.0立法成功，凸顯了永慶集團跟其他加盟品牌的差異。這樣的加盟房仲平台，讓潘心紜安心放手，讓兒子女兒去闖闖。

如今，潘心紜已將事業的重心轉移到支持子女們的發展上。她深知，傳承不僅是財富的轉移，更是理念的延續，她鼓勵子女們用新的思維去經營和管理，也充分放手，讓年輕世代有成長和證明自己的機會。她希望孩子們享受工作帶來的快樂和滿足，更期許跟隨孫慶餘董事長和永慶房產集團的步伐，實現事業的永續經營。

延伸閱讀

成功打造加盟四品牌　永慶董事長孫慶餘讓店東開店給兒子女兒經營傳承
https://finance.ettoday.net/news/2892940

永慶不動產周文惠店東：感謝孫慶餘董事長的願景　讓兒子女兒願意接棒
https://finance.ettoday.net/news/2903559

關鍵字： 孫慶餘永慶不動產兒子女兒傳承房仲永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

推薦閱讀

玉山金近61萬股民注意！擬配發1.3元股利　略遜去年

玉山金近61萬股民注意！擬配發1.3元股利　略遜去年

擁有60.8萬名股東的玉山金（2884）公布今年股利出爐，總股利達1.3元，其中現金股利1.2元、股票股利0.1元，總計約發出191.94億元現金，以今（7）日收盤價28.75元計算，現金殖利率約4.1%，今年股東會訂於6月13日召開。

2025-03-07 17:02
0050、006208換股！　納入萬海、刪除台化

0050、006208換股！　納入萬海、刪除台化

2025-03-07 18:07
台灣虎航去年每股賺6.16元　擬配息6.05元、殖利率近7％

台灣虎航去年每股賺6.16元　擬配息6.05元、殖利率近7％

台灣虎航（6757）今（7）日公告2024年財報，全年合併營收為164.23億元，年增31.7%；稅後淨利為27.72億，年增51.7%；EPS為6.16元。董事會亦通過擬配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息；以今收盤價87.7元計，現金殖利率達6.9%。

2025-03-07 17:15
傳與聯電、海力士合作設晶圓廠　SBI 出面否認

傳與聯電、海力士合作設晶圓廠　SBI 出面否認

日本金融集團SBI 控股公司（SBI Holdings）去（2024）年 9 月解除與力積電（6770）簽訂的半導體製造合作協議，並將尋找新的合作夥伴，市場傳出SBI計畫與聯電（2303）和 SK 海力士合作在宮城新建晶圓廠，但《路透社》最新報導，SBI 發言人出面否認，表示「報導不實」。

2025-03-07 13:03
美光延攬劉德音擔任董事　台積電祝福「人生新篇章繼續豐富精彩」

美光延攬劉德音擔任董事　台積電祝福「人生新篇章繼續豐富精彩」

記憶體巨頭美光（Micron）5日表示，將延攬前台積電董事長劉德音出任公司董事，對此台積電今日也發出聲明，祝福前董事長劉德音能夠在人生的新篇章繼續豐富精采，也再次感謝其過去的貢獻。

2025-03-07 12:37
外資連9賣超台股！金融股淪提款機　7 檔列居前十大

外資連9賣超台股！金融股淪提款機　7 檔列居前十大

台股周五（7 日）收跌139.36點，指數摜破22600點，最大賣壓仍是外資，且連9賣，今單日賣超295.02億元，金融股淪為提款機， 賣超前10大個股中就有7檔金融股，中信金（2891）是最大苦主。

2025-03-07 18:14
台積電加碼投資美國　《晶片戰爭》作者曝背後戰略、稱「值得」

台積電加碼投資美國　《晶片戰爭》作者曝背後戰略、稱「值得」

台積電宣布加碼在美國投資1000億美元，《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）在《金融時報》撰文點評，認為這筆投資若能幫助台積電避開美國總統川普的關稅威脅，將是值得的。

2025-03-07 14:24
台積電千元保衛戰開打　陸行之：3月底見真章

台積電千元保衛戰開打　陸行之：3月底見真章

在台積電（2330）日前宣布擴大投資美國後，股價跌回千元大關，對此知名半導體分析師陸行之今日表示，台積電1000元保衛戰開打，若3月底前能守住，表示市場可以接受用650+1000億美元換四年免死金牌，跌破表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束。

2025-03-07 12:17
大成鋼關稅贏家！股價飆漲7成　再刷波段高點

大成鋼關稅贏家！股價飆漲7成　再刷波段高點

美國針對對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，預計3月12日生效，加上俄烏戰爭停火，重建潛在需求，激勵大成鋼（2027）漲勢，從2025初30.25元，一路飆漲到近期52.2元波段新高，漲幅高達72%，創下2022年2月以來新高。

2025-03-07 12:01
英特爾難放棄依賴台積電　高層曝：30%產能外包

英特爾難放棄依賴台積電　高層曝：30%產能外包

根據外媒Tom's Hardware報導，英特爾近日在技術會議上表示，儘管有意減少對台積電的依賴，但在可預見的未來，仍會繼續向這家台灣代工廠訂購晶片。英特爾高層指出，現在約有30%的產品是外包給台積電生產，但已在評估這一比例在未來顯著下降。

2025-03-07 11:45

讀者迴響

熱門新聞

台大學者示警「台積電跌破500」：魏哲家必須下台道歉

擁8信用卡　3家銀行「同時通知他1事」尷尬！網喊正常

台積電在美擴大投資讓台慘了？　黃暐瀚籲反向思考

遊戲股王鈊象員工分紅開獎！　每人年中平均抱回245萬

即／美股三大指數開盤重挫　台積電ADR跌3.4%

從聯詠科技離職績效獎金沒了　公司4點回應

台積電移美　郭正亮算帳：台灣4年將損失5兆以上

爸爸解定存　她突收「100萬匯款通知」嚇到噴飯

打臉「台積電股價500元」說

快刷存摺！今一早入帳4萬　19筆錢領到月底

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366