潘心紜放手、成就兒子女兒立足中台灣房仲業　孫慶餘董事長的加盟平台是關鍵

▲永慶不動產潘心紜店東（前排左一）放手兒子女兒勇闖房仲業，全因孫慶餘董事長打造的加盟平台。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

永慶不動產雲林虎尾科大加盟店的潘心紜店東，深耕雲林地區超過二十年！十三年前，她洞察到永慶房產集團加盟體系在孫慶餘董事長帶領下的無窮潛力，毅然轉戰、創立了永慶不動產雲林虎尾科大加盟店。現在她的兒子女兒也接手房仲事業，成為實際經營者，服務範圍橫跨台中、彰化、雲林和南投。

在永慶不動產之前，潘心紜曾先後加盟中信房屋和台灣房屋。她坦言，從永慶加盟總部對於加盟店的各項輔導、投入的資源和心力，就能感受他們對於加盟店東的重視。而且加盟永慶不動產後，才深刻感覺「加盟總部可以成為店東們的強力後盾，是來幫加盟店賺錢的！」

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也因為永慶房產集團的充沛資源，加上孫慶餘董事長堅持誠實服務，讓她的團隊異軍突起，成功晉升雲林區的指標店。而她的兒子女兒在耳濡目染之下，也對房地產產生興趣。加上他們大學畢業後去了外面工作，有了其他工作的比較，相較之下，他們更願意在房地產深入發展。

另一方面，永慶集團和孫慶餘董事長這幾年在推動成交價透明公開的努力，間接促成實價登錄2.0立法成功，凸顯了永慶集團跟其他加盟品牌的差異。這樣的加盟房仲平台，讓潘心紜安心放手，讓兒子女兒去闖闖。

如今，潘心紜已將事業的重心轉移到支持子女們的發展上。她深知，傳承不僅是財富的轉移，更是理念的延續，她鼓勵子女們用新的思維去經營和管理，也充分放手，讓年輕世代有成長和證明自己的機會。她希望孩子們享受工作帶來的快樂和滿足，更期許跟隨孫慶餘董事長和永慶房產集團的步伐，實現事業的永續經營。

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