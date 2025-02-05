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永慶不動產周文惠店東：感謝孫慶餘董事長的願景　讓兒子女兒願意接棒

永慶不動產周文惠店東：感謝孫慶餘董事長的願景，讓兒子女兒願意接棒（圖／永慶房產集團提供）

▲不只周文惠店東（左2）肯定，其兒子女兒都認同孫慶餘董事長和永慶加盟總部「堅持做對的事」，而願意接班。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

16年前自中信房屋轉戰永慶不動產的周文惠店東，現在已經發展成為擁有38間加盟店的超級團隊，在南台灣房仲業界享有高知名度。當初因為認同董事長孫慶餘的「誠實房仲」理念而選擇加盟，這些年來她穩健經營，成功度過了經濟循環、政策衝擊及疫情等考驗，讓她深信在永慶集團的房仲事業是可以傳承的，因此她的兒子和女兒在大學畢業後也陸續加入團隊工作。

周文惠店東笑著說：「好事業當然要和親朋好友分享！不僅是我的兒子女兒，連我妹妹和他們的小孩也在團隊一起努力。」她認為，台灣的房仲業在孫慶餘董事長的推動下，實現了制度化和法制化，整體產業因此得到了提升。再加上「先誠實再成交」的堅持，消費者的權益得到了更好的保障，房仲從業人員也因此更受到社會的認同，他們對自己提供的服務感到驕傲，這形成了一個正向的循環。

「既然已經在對的時間跟上對的領導者和企業，就應該好好跟隨。因此在永慶加盟體系中永續經營，其實是很簡單的。」周文惠補充道。

不僅周文惠本人認同，她的兒子女兒也都支持孫慶餘董事長和永慶加盟總部「堅持做對的事」的理念！目前周文惠的團隊中有兩個兒子和一個女兒在工作。大兒子許富凱目前擔任特助，負責業務部、教育訓練和行銷。小兒子許曜璿是地政士，負責管理代書部，處理交易安全及管理事務。而原本在中醫診所執業的女兒許雅婷，也在去年底加入管理部學習。

永慶不動產周文惠店東：感謝孫慶餘董事長的願景，讓兒子女兒願意接棒（圖／永慶房產集團提供）

▲因為認同永慶孫慶餘董事長的理念，永慶不動產店東周文惠16年前自中信房屋轉招，現已成為38間加盟店的超級團隊。（圖／永慶房產集團提供）

提及當初請兒子女兒回來幫忙，周文惠語帶歉意地說，他們還沒加入，都已經被貼上「靠媽族」的標籤！加入後的努力，還是常被這個標籤所掩蓋，不僅事前要心理建設，過程中需要不斷鼓勵和心理建設。為了讓兒女快速成長並讓他們的付出被看見，她將他們直接交給資深前輩帶領，從不干涉。上班時間她只是「惠姊」，不是母親，她一視同仁對待所有員工。

周文惠坦言，永慶不動產農十六凱璿加盟店成立的前十年，要孰悉商圈特性、房屋類型，要招募人才、培育人才，還要撥出時間照養小孩，真的是蠟燭好幾頭燒。然而十分看重人才培育的她，願意與專業經理人共享利潤，更成就了38間加盟店的事業版圖，經營績效更媲美中小企業、興櫃公司。

已經啟動傳承計畫的她，期許兒子女兒可以堅守團隊核心價值，扮演好「店東」角色，持續培養各式人才，繼續展店、擴展房仲事業版圖，跟著孫慶餘董事長和永慶房產集團一起永續經營。

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關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋孫慶餘永慶不動產兒子女兒傳承房仲

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