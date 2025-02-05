永慶不動產周文惠店東：感謝孫慶餘董事長的願景　讓兒子女兒願意接棒

▲不只周文惠店東（左2）肯定，其兒子女兒都認同孫慶餘董事長和永慶加盟總部「堅持做對的事」，而願意接班。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

16年前自中信房屋轉戰永慶不動產的周文惠店東，現在已經發展成為擁有38間加盟店的超級團隊，在南台灣房仲業界享有高知名度。當初因為認同董事長孫慶餘的「誠實房仲」理念而選擇加盟，這些年來她穩健經營，成功度過了經濟循環、政策衝擊及疫情等考驗，讓她深信在永慶集團的房仲事業是可以傳承的，因此她的兒子和女兒在大學畢業後也陸續加入團隊工作。

周文惠店東笑著說：「好事業當然要和親朋好友分享！不僅是我的兒子女兒，連我妹妹和他們的小孩也在團隊一起努力。」她認為，台灣的房仲業在孫慶餘董事長的推動下，實現了制度化和法制化，整體產業因此得到了提升。再加上「先誠實再成交」的堅持，消費者的權益得到了更好的保障，房仲從業人員也因此更受到社會的認同，他們對自己提供的服務感到驕傲，這形成了一個正向的循環。

「既然已經在對的時間跟上對的領導者和企業，就應該好好跟隨。因此在永慶加盟體系中永續經營，其實是很簡單的。」周文惠補充道。

不僅周文惠本人認同，她的兒子女兒也都支持孫慶餘董事長和永慶加盟總部「堅持做對的事」的理念！目前周文惠的團隊中有兩個兒子和一個女兒在工作。大兒子許富凱目前擔任特助，負責業務部、教育訓練和行銷。小兒子許曜璿是地政士，負責管理代書部，處理交易安全及管理事務。而原本在中醫診所執業的女兒許雅婷，也在去年底加入管理部學習。

▲因為認同永慶孫慶餘董事長的理念，永慶不動產店東周文惠16年前自中信房屋轉招，現已成為38間加盟店的超級團隊。（圖／永慶房產集團提供）

提及當初請兒子女兒回來幫忙，周文惠語帶歉意地說，他們還沒加入，都已經被貼上「靠媽族」的標籤！加入後的努力，還是常被這個標籤所掩蓋，不僅事前要心理建設，過程中需要不斷鼓勵和心理建設。為了讓兒女快速成長並讓他們的付出被看見，她將他們直接交給資深前輩帶領，從不干涉。上班時間她只是「惠姊」，不是母親，她一視同仁對待所有員工。

周文惠坦言，永慶不動產農十六凱璿加盟店成立的前十年，要孰悉商圈特性、房屋類型，要招募人才、培育人才，還要撥出時間照養小孩，真的是蠟燭好幾頭燒。然而十分看重人才培育的她，願意與專業經理人共享利潤，更成就了38間加盟店的事業版圖，經營績效更媲美中小企業、興櫃公司。

已經啟動傳承計畫的她，期許兒子女兒可以堅守團隊核心價值，扮演好「店東」角色，持續培養各式人才，繼續展店、擴展房仲事業版圖，跟著孫慶餘董事長和永慶房產集團一起永續經營。

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