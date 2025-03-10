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華航董事長由高星潢接任　虎航董座陳漢銘接總經理

▲虎航董事長陳漢銘。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台灣虎航董事長陳漢銘接任華航總經理。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）董事長謝世謙今年初猝逝後，由總經理高星潢暫代董座一職，華航今（10）日召開董事會，通過由現任總經理高星潢出任董事長，台灣虎航（6757）董事長陳漢銘則擔任總經理一職。

華航表示，高星潢畢業於成功大學交通管理學系，民國75年進入華航，至今服務近40年，從基層一線單位做起擔任空服員，民國77年成為華航第一期自訓機師，完訓後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職，民國92年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，飛行機種包括A300-B4、A300-600R、A340、A330、747-400等；110年3月接任總經理，推動整體營運優化，提升競爭力，資歷完備且充分展現對航空經營的專業，113年帶領華航攀上65年來營運高峰。

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華航指出，陳漢銘為英國伯明罕城市大學企業管理碩士及英國普利茅斯大學建築系榮譽學士，民國105年起擔任華航董事，熟稔集團運作及航空公司治理；109年出任華航關係企業台灣虎航董事長，擦亮台灣航空業的新世代品牌，帶領台灣虎航在112年及113年繳出亮麗成績，同時成功從創新板轉為一般板上市，為國內唯一低成本航空公司寫下新頁。

華航致力企業永續經營及勞資關係和諧，新的管理團隊將為華航開創嶄新氣象，持續擘劃機隊規模，穩健布局客貨運航網，邁向更高的里程碑，領先亞太，展翼全球。

 

關鍵字： 華航董事長管理團隊台灣虎航

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