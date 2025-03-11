台船、達明、AME三強聯手　推動機器人造船先進製程

▲台船董事長黃正弘(中)代表公司與達明、AME簽署備忘錄。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台造(2208)今(11)日與廣達集團旗下達明機器人公司及美國智慧銲接技術領導者AMET策略聯盟簽署合作備忘錄(MOU)，三強聯手打造機器人造船先進製程。黃正弘董事長帶領台船公司，積極推動智慧船舶的發展，妥善應用船舶自動化與數位化技術，並透過與國內外相關學術單位的合作，提升技術優勢，探索AI與大數據技術在現代船舶的應用，以邁向「技術與產品創新」的趨勢潮流。

這項合作標誌著台灣造船業邁向智慧製造的重要里程碑，攜手發展創新機器人技術，以提升生產效率，取代傳統人力需求，同時提升造船品質及客戶滿意度。對於台船公司未來業務中航(2612)與萬海(2615)含選擇權，合計20艘船舶訂單，有顯著的助益。

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船舶製造向來以高銲接技術聞名，然而造船工藝包含大量繁瑣製程技術，如銲接技術、組裝公差等，相較於電子產業、汽車製造、民生工業等製造業，全球各大造船廠的自動化瓶頸仍舊非常高。透過本次合作，不但開啟台灣造船業邁向智慧製造的重要序幕，更是台灣AI智慧機器人團隊於重工產業技術領先的契機。

台船公司近年來積極投入智慧造船技術的發展，期望透過自動化與智慧技術提升整體競爭力。本次與達明機器人及AMET的合作，將進一步提升造船產線的自動化程度，開創智慧造船新局面。

達明機器人作為全球協作機器人領導品牌之一，專精於高精度且靈活的機器人技術，其產品廣泛應用於電子、金屬加工、汽車製造等產業。此次合作將針對造船業的特殊需求，開發專屬應用方案，使機器人能夠靈活適應不同船舶結構與作業環境。

AMET則是銲接與自動化技術的專家，長期深耕金屬加工與船舶製造領域，擁有豐富的自動化銲接經驗。本次合作將充分發揮AMET的技術優勢，確保機器人應用於造船生產時，能夠達到高效、穩定，並符合船舶建造標準的銲接品質。

台船表示：「此次合作不僅是企業間的策略聯盟，更是台灣造船業邁向智慧製造的重要一步。我們期待透過機器人技術的導入，提升造船產業的生產效率與國際競爭力。」

達明機器人則強調：「協作機器人的優勢在於靈活性與安全性，能夠在人機協作環境下提升作業效率。我們很高興能與台船及 AMET 合作，共同開發更適合造船產線的機器人應用。」

AMET也表示：「我們深知銲接技術對於造船業至關重要，因此將全力投入技術支援，確保協作機器人能夠發揮最大效益，提高造船產線的自動化程度。」

隨著全球造船產業面臨技術升級與人力短缺的挑戰，智慧製造技術將成為未來發展的關鍵。台船、達明與AMET三方的合作，不僅將推動台灣造船業的自動化發展，也為全球造船製造樹立新的技術標準。

本次合作備忘錄的簽署，象徵著開啟台灣造船業邁向智慧製造的重要序幕，更是台灣AI智慧機器人團隊於重工產業技術領先的契機。未來，三方將持續合作，攜手打造智慧化、高效率的造船產線，以台灣為基地，世界為標的，再創引領世界潮流的新領域。