豆府去年每股賺15.66元　擬配息14元、殖利率5.8％

▲豆府餐飲集團董事長吳柏勳。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

連鎖餐飲集團豆府（2752）今公告2024年財報，全年合併營收為36.5億元，年增17.77％；稅後淨利為4.18億元，年增7.09％，EPS為15.66元，營收獲利都創下歷史新高；董事會決議擬配息每股14元現金股利，配發率為89.4％，以今收盤價240元計，殖利率約5.83％。

豆府表示，每年Q4都是營運旺季，去年Q4單季合併營收為9.71億，年增23.65%，在營收暢旺帶動與部分轉投資效益下，單季稅後淨利達1.20億元，年增47.40%，單季EPS為4.47元，單季合併營收與稅後淨利，均創下歷年Q4新高。

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豆府今年2月合併營收為3.14億元，年增1.4%；累計今年前2月合併營收為6.91億元，年增18.5%，也都分別創下歷年2月與前2月合計營收新高。

豆府指出，今年春節期間，旗下主要品牌營運情形，多優於內部目標，顯見消費者於春節期間，仍有著攜家帶眷前往各大購物中心聚餐之消費習慣，且豆府旗下各品牌的集客力依然暢旺。此外，今年春節9天連假，主要在1月下旬，與前一年度均落在2月份不同，因此以前2月累積營收來觀察今年整體營收動能，更為適當。

展望未來，豆府餐飲集團仍然以消費者最佳體驗為營運核心，搭配多品牌與多角化的營運方針，穩步增加各品牌之營運門店數，邁向2025年之百店目標。