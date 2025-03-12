長榮航4／18首航桃園-神戶　布局日本11大航點

▲長榮航空4月18日起開闢桃園-神戶航線。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）持續擴大航網布局，將自4／18起開闢桃園-神戶航線，成為在日本的第11個航點，以A321-200機型飛航，配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，因應大阪世界博覽會，4／27前提供每周4班飛航，之後調整為每周2班。

另為使中南部民眾赴日本更加便捷，高雄-大阪航線自4／1起增班，由每周7班增為11班，屆時將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司，是旅客前往關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

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長榮航直飛日本11大航點，包括東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台、愛媛松山、青森以及4／18開航的神戶，共計14條航線往返台日，提供旅客最便利的飛航服務。

神戶作為日本重要的海陸空樞紐，不僅擁有深厚的歷史背景與獨特魅力，著名的「神戶牛」更是吸引饕客爭相品嚐；為慶祝桃園-神戶開航，長榮航團體行程獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，有別於傳統的關西地區行程，將規劃由神戶及愛媛不同點進出。

除團體行程持續熱賣外，喜歡自由行的旅客即日起可透過長榮航官網購買飛航日為6／20後的桃園-神戶機票，經濟艙來回未稅價11,640元起。