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共同基金變身主動式ETF搶灘台股　經理人操盤比績效

台灣2025年市「主動式ETF」掛牌元年，而在美國該類投資商品以流行十多年，著名的美國方舟伍德（Cathie Wood）即是此類商品基金經理人。（圖／翻攝ARK官網、維基百科）

▲台灣2025年市「主動式ETF」掛牌元年，而在美國該類投資商品以流行十多年，著名的美國方舟伍德（Cathie Wood）即是此類商品基金經理人。（圖／翻攝ARK官網、維基百科）

圖文／CTWANT

金蛇年才邁入第一季，近10兆元的基金市場已蠢蠢欲動，吸金霸榜多時的高股息ETF吹起降息潮之際，主動式ETF掛牌將啟航，由野村投信搶頭香4月15日展開募集，預計5月5日掛牌上市，與此同時，中信、聯博、統一等投信公司也磨拳擦掌遞件申請。

國內基金市場有近三千檔商品，包括一般民眾可以在銀行、基金平台上購買的「共同基金」（主動式基金），譬如野村鴻運、統一黑馬、安聯台灣高科技等基金；還有在台股大盤市場中就可以買到的指數型被動式ETF，像是0050、00878、00953B等台灣50、高股息、債券型ETF。

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「現在『主動式ETF』則是綜合這兩種商品特性，產品架構係與共同基金一樣由基金經理人主動選股，交易方式則是與指數型ETF相同掛牌上市，讓1450多萬股民都買得到。」野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治說。

台灣基金市場規模已茁壯耀眼，為何還需「主動式ETF」？CTWANT進一步追溯國內主動式ETF催生脈絡，約莫2023年投信投顧公會與業者開始研議國際間近十年投資「新寵」主動式ETF，此類商品著名的操盤大咖即是美國方舟基金經理伍德（Cathie Wood），投信界開始研究美澳日等相關法規，去年3月正式向主管機關遞件，同年底獲准通過。野村投信於2023年11月加入ETF市場，迄今推出五檔被動式ETF，並已連送兩檔主動式ETF申請件，首檔00980A預計5月掛牌上市。圖左為野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治。（圖／野村投信提供）

▲野村投信於2023年11月加入ETF市場，迄今推出五檔被動式ETF，並已連送兩檔主動式ETF申請件，首檔00980A預計5月掛牌上市。圖左為野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治。（圖／野村投信提供）

負責整合同業意見的投信投顧公會業務拓廣委員會召集人國泰投信總經理張雍川指出，「國內基金市場最早是從主動式的共同基金開始，接著有被動式ETF也有二十多年歷史，市場應該需要更多樣化產品，觀察國外主動式ETF的市場與法規也愈趨成熟，因此業界認為台灣也可以跟進國際這一波趨勢。」

據投信投顧公會產業分析資料顯示，自2007年起，國人投資基金以境外基金為主，直到2019年出現轉變，境內基金首度超車還一路甩開境外基金，關鍵因素來自2017年後債券及台股ETF紛紛上市，加速ETF蓬勃發展，2020年「季配型」ETF上市，2023年續推「月配型」ETF，加速ETF規模暴增，至2025年1月底整體基金規模9.8兆，其中ETF規模逾6.5兆，占整體基金規模比重達66％創新高。

事實上，被動型ETF的市場競爭已趨白熱化，同類商品搶錢大作戰，從季配型推到月配型，就連讓業者也看不下去，因而將眼光轉向國外正夯而國內仍是處女地的主動型ETF。

去年七月，國泰金控董事長蔡宏圖在自家舉辦的資產管理高峰會中近13鐘致詞裏即透露，「近年雖有很多投資工具，但大家看看資本市場，最熱門的是ETF，而且是被動式的ETF，比較起來，需讓國人了解到一些所謂的『另類投資』產品，需引進更新趨勢，讓國人了解到投資環境、產品、管道，有很大的改變，才能在變化多端的景氣之下，好好管理好自己的財富。」

大家耳熟能詳的0050、0056、00878、00919、00929、00953B、00720等高股息、科技類、債券型的指數型ETF，即是蔡董點到的「被動式ETF」。與此同時，投資市場追蹤的美國方舟基金經理人伍德（Cathie Wood）買賣個股、換股策略等這類主動型ETF，在台股缺席，只有主動型的共同基金。

「外商看到台灣這二年台股ETF規模成長之飛速都非常訝異，之前進場晚的沒有發行ETF，現在主動式ETF也將直接讓1千多萬個股民挑選，市場更加百花齊放。」CTWANT採訪國泰投信董事長張錫進一步表示，「去年底核准的主動式ETF，「就像美國主動式ETF，會天天公布基金成分股，伍小姐自己就自曝操盤基金買了哪些個股。」

野村投信於2023年11月加入ETF市場，迄今推出五檔被動式ETF，並已連送兩檔主動式ETF申請件，首檔00980A「野村臺灣智慧優選主動式ETF」預計5月掛牌上市。

CTWANT採訪到野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治提到，主動式ETF（Active ETF）全球總規模已經超過1兆美元，已然成為ETF投資新顯學，且根據研調機構預估2030年總規模更有望來到4兆美元之勢。

我國主動式ETF的基金名稱必須包含「主動式」字樣，且依照投資標的不同，股票主動式ETF證券代碼第六碼固定為A、債券主動式ETF則為D，與現行被動式股票或債券ETF進行區隔。

主動式ETF與傳統ETF追蹤指數完全不同，主動式ETF的基金經理人可依投資目標及策略主動建構及調整投資組合，目標是追求超越基準指標績效表現的機會，操作要「全都露」，每個營業日於基金淨值結算後需揭露當日實際投資組合，供投資人評估，和每月揭露一次的共同基金相比，相對「透明」。

「ETF成分股透明度大，在台股市場方便買賣，從學生到銀髮族都能夠看得懂。」CTWANT採訪國泰投信董事長張錫認為，這是ETF受到股民接受與鍾愛的主要原因。

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關鍵字： 周刊王基金投資理財ETF

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