男友想去台積電美國廠「要跟著去嗎？」　過來人曝實情：懷疑人生

▲男友收到台積電美國廠工作邀約。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電（2330）宣布計劃在美國擴大投資1000億美元，以強化其在亞利桑那州的先進半導體製程產能，就有網友表示，男友最近收到美國台積的邀約很心動，也說好去之前會先結婚，但她不知道去美國後能做什麼工作，「你們是留在台灣？還是跟著去美國？」貼文曝光，一票人大喊「超無聊」。

女網友在Dcard發文，「伴侶去美國台積的請進」，男友最近收到了美國台積電的工作邀約，「目前他的意願是偏向去」，並且兩人已經討論過，如果確定前往美國，他們會在出發前結婚，「可以分享一下你們是留在台灣？還是跟著去美國？」

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她進一步詢問，若選擇前往美國，是否能在當地找到工作？從事什麼樣的職業？此外，她也希望在美國工作的台積電員工能分享有關當地的工作量、薪資福利、治安環境以及相關建議。

貼文一出，許多過來人直呼超無聊，「朋友跟著老公過去了，平常都在帶娃、做家務，偶爾去夏威夷之類的地方旅遊，感覺是沙漠版的台灣家庭主婦」、「剛來兩個月的太太～已經想回家了，這裡真的很無聊喔」、「會無聊到懷疑人生，但有長期共同目標就可以」、「一開始你會超級無聊，如果你又不會開車沒有車，你就是被關在家而已，除非妳有再認識其他台積太太」。

也有網友提到，「如果你男友想去的其中一大原因是想說有可能拿綠卡甚至身分的話，建議他不要抱太大希望」。

還有網友分享美國台積電工作量、薪資，「工作量比台灣台積好，畢竟機台數量少很多，但有些單位可能不平等；領台幣+美金（補助），領的比台灣多，但能存多少不一定，目前聽過的都存得比台灣少；個人覺得來看看不錯，公司應該還有短派（三個月）的選項，看要不要先短派過來看看環境，覺得ok 再簽下去長派，我們部門大部份都是這樣過來的」。