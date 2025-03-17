指標科技股ETF今年績效轉負　00965挾川普國防題材逆勢刷天價

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今年以來指標科技股ETF全數深陷負報酬，至上周五（14日）包括富邦NASDAQ(00662)下跌7.9%、統一FANG+(00757)下跌10.8%，重災區國泰費城半導體(00830)下跌17.2%，而00965持續受惠川普貿易關稅、國際政策搖擺不定，逆勢累積上漲14.4%，如包含今（17）日，00965今年以來已11次創新高。

美股跌深反彈，減緩市場恐慌氛圍，今日科技股ETF群起上漲，富邦NASDAQ(00662)、統一FANG+(00757)、國泰費城半導體(00830)均開紅，漲幅約在1%上下，而今年以來最強主題型ETF元大航太防衛科技(00965)，則挾美股止穩與地緣政治風險上升雙利多，一舉跳漲近4%，漲幅最為亮眼。

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法人分析，川普搖擺不定的政治態度，持續推升地緣政治風險，各國開始積極提高國防預算，歐洲地區國防預算將提高至8千億歐元(約8410億美元)，美國也要求日本提高國防支出至GDP的3%等利多消息，推動全球軍備需求成長，因此在全球國防支出增長態勢增強下，由歐美亞太國防企業輪番領漲，相對科技股呈現震盪趨勢下，國防股將持續受到資金青睞而呈現輪漲態勢。

專家則表示，國防股的訂單買家是政府，穩定性高且需求處於上升階段，再加上與純粹科技股有不同的報酬風險表現，因此今年以來在全球股市走勢較為震盪下，相較有韌性，建議投資人可適時加入自身資產配置中來降低波動度。

