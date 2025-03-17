水價凍漲31年擬調漲　目前每賣1度水虧2.45元

▲水價研擬將調整 。（圖／記者許宥孺攝）

記者廖婕妤／台北報導

4月電價喊漲，水價也預計將會調整。台灣水價已凍漲31年，依據台水資料，目前每賣1度水就虧2.45元，面對成本上漲壓力，台水預計4月初前提出水價調整方案，預期6成民生用戶不受影響、用水量越多則漲越多。

台水水價目前共分成4段，第一段為10度以下，每度為7.35元；第二段為11至30度，每度為9.45元；第三段為31至50度，每度為11.55元；第四段則為51度以上，每度為12.075元。

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為了不影響民生用水，台水預計第一段水價不調整，也就是約6成民生用戶不受影響；第二段至第四段，則將依據用水量多寡來增加調幅。

台水2024年稅後虧損39.49億元，主要是因為我國水價從1994年後都沒有調過價格，加上營運成本增加，近年來水的品質要求比較高，政府投入大量公共建設，降低漏水率、汰換水管等，公共建設計畫增加很多，就必須借錢，利息負擔也很多，也受到物價、台電漲價等影響，進一步造成虧損。

目前台灣的水價是全球第3低，位居後段班，但隨著成本上升，台水也將持續面臨虧損困境；行政院長卓榮泰今年1月已請經濟部啟動合理檢討，經濟部長郭智輝已責成水利署及台水在3個月內提出完整分析，若有調整需要，亦必須有合理的調整方案，例如是否採取分級銷售機制，落實照顧民生、穩定物價以及使用者付費等原則。