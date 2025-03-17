港務公司參加「2050淨零城市展」　展現智慧能源與低碳應用成果

水價凍漲31年擬調漲 目前每賣1度水虧2.45元

4月電價喊漲，水價也預計將會調整。台灣水價已凍漲31年，依據台水資料，目前每賣1度水就虧2.45元，面對成本上漲壓力，台水預計4月初前提出水價調整方案，預期6成民生用戶不受影響、用水量越多則漲越多。

輝達GTC大會來了！法人點12家台廠贊助商 00878沾光

輝達（NVIDIA）GTC大會於今（17）日至21日於加州聖荷西登場，肩負起拯救科技股希望，市場預期揭露全新人工智慧（AI）晶片GB300、Blackwell Ultra（B300）等新產品細節，為AI類股注入強心針。

輝達GTC即將開始！ 郭明錤提3大投資疑慮

隨著NVIDIA GTC 2025即將登場，全球也引頸期盼執行長黃仁勳的主題演講及NVIDIA的最新發布技術及展望，對此知名分析師郭明錤也發文，以投資角度來看GTC，認為NVIDIA的AI伺服器可能有三大疑慮，不過若能提出新看法，有助降低市場疑慮，另外，若能聚焦B300的產能議題，也有助市場開始反應。

4月電價擬平均漲6％ 衝擊千萬戶民生用電

電價審議委員會將於3月底前召開，本周起將陸續召開工作小組會議，經濟部將把相關的成本資料數據提交討論。知情人士透露，由於台電持續虧損，預估此次電價平均漲幅約落在6％，其中，用電330度以下的住宅及小商店也預計將調漲，約有逾千萬用戶恐將受到影響。

麗嬰房、台揚明打入全額交割雙雙跌停 逾2萬張排隊喊賣

童裝品牌麗嬰房（2911）、衛星通訊公司台揚（2314）因每股淨值太低低於5元，明（18）日起，變更交易方法打入全額交割股，今（17）日兩檔同步跳空跌停，台揚跌破30元整數關卡，摜壓到27.1元，開盤1小時委賣張數超過2.4萬張；麗嬰房摜至6.83元，委賣張數2116張。

312萬人注意！10檔台股ETF月底前配息落袋 00878明天領錢

10檔台股ETF配息入帳日逼近，估近312萬股民坐領配息，除了中信成長高股息（00934）等5檔入帳日落在17日以外，受益人數最多的國泰永續高股息（00878）已先公告將在明（18）日入帳，以每股配0.5元估，市場預期國泰投信將豪灑逾89億元資金發錢。

泰山拚今年營收獲利雙位數成長 將推出近百種新品

泰山（1218）去年新經驗團隊入主後，獲利轉虧為盈，總經理沈怡君透露，今年聚焦3大事業群，全力拓展版圖強化競爭力，將會推出近百種新產品，5大核心品類都會有創新產品上市，並推廣到北美華人超市，力拚今年營收獲利雙位數成長。

泰山擬配息1.35元 基層員工調薪5％

泰山（1218）去年獲利轉虧為盈，每股賺1.53元，排除業外因素後獲利創下近10年新高，董事會決議擬配息1.35元；除照顧股東之外也重視員工，基層員工啟動調薪計畫，平均調幅5％。

9檔台股ETF明除息 00919爆逾22萬張大量連3日登成交王

投資人對台股ETF逐利而居，9檔台股ETF即將在明（18）日除息，其中年化分配率最高的群益台灣精選高息（00919）今（17）日再湧上車潮，台股正常盤單日成交量225191張，為連續3個交易日榮登台股ETF成交王寶座。

快訊／台股收盤大漲150.58點 台積電漲11元至970

台股今（17日）開高走高，加權指數終場大漲150.58點，以22118.63點作收，漲幅0.69％，成交量3018.8億元。