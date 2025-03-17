ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

港務公司參加「2050淨零城市展」　展現智慧能源與低碳應用成果

▲台灣港務公司參加「2050淨零城市展」，以「智慧科技打造綠色永續港灣」為主題。（圖／港務公司提供）

▲台灣港務公司參加「2050淨零城市展」，以「智慧科技打造綠色永續港灣」為主題。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

因應全球邁向數位科技與淨零轉型浪潮，港務公司推動「台灣港群智慧轉型計畫」，導入智慧科技實現港口數位與永續雙軸轉型，將參加本月18日至21日在台北南港展覽館2館4樓舉行的「2050淨零城市展」，攤位設於「交通願景館」(R713a)，邀請各界蒞臨參觀。

「2050淨零城市展」以「智慧科技打造綠色永續港灣」為主題，展現智慧能源管理、植栽數位管理及低碳運輸物流園區等推動亮點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

港務公司表示本次展覽呈現三大具體成果，透過建置「智慧能源管理系統」全時監控港區能源使用狀態，達成需量管理、智慧調度及契約容量最佳化目標，結合儲創能設備建置，預期可節省7%-10%能源消耗，落實港口永續發展。

台灣港群積極推動植林減碳工作，總植栽面積已達773公頃，年減碳量約7,730公噸，透過建立「植栽管理資料庫系統」，即時掌握港區植栽分布與生長情形，展現以自然為本的永續解方；同時攜手東立物流公司打造「台北港南碼頭智慧車輛產業園區」，整合智慧綠能與汽車物流技術，建立低碳運輸基地。

活動現場透過系統實體操作體驗，與國內外參展嘉賓進行交流，歡迎參展來賓踴躍前往參觀，共同探索現代化港口最新發展趨勢與成果。

此外，港務公司於「交通願景館」主舞台技術PITCH活動中，邀請合作夥伴-思納捷科技公司分享基隆分公司智慧能源管理系統建置成果，深化產業技術互動交流，本次展覽更多詳情資訊可上大會官網(

關鍵字： 港務公司2050淨零城市展智慧能源低碳應用

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

推薦閱讀

水價凍漲31年擬調漲　目前每賣1度水虧2.45元

水價凍漲31年擬調漲　目前每賣1度水虧2.45元

4月電價喊漲，水價也預計將會調整。台灣水價已凍漲31年，依據台水資料，目前每賣1度水就虧2.45元，面對成本上漲壓力，台水預計4月初前提出水價調整方案，預期6成民生用戶不受影響、用水量越多則漲越多。

2025-03-17 11:57
輝達GTC大會來了！法人點12家台廠贊助商　00878沾光

輝達GTC大會來了！法人點12家台廠贊助商　00878沾光

輝達（NVIDIA）GTC大會於今（17）日至21日於加州聖荷西登場，肩負起拯救科技股希望，市場預期揭露全新人工智慧（AI）晶片GB300、Blackwell Ultra（B300）等新產品細節，為AI類股注入強心針。

2025-03-17 12:12
輝達GTC即將開始！　郭明錤提3大投資疑慮

輝達GTC即將開始！　郭明錤提3大投資疑慮

隨著NVIDIA GTC 2025即將登場，全球也引頸期盼執行長黃仁勳的主題演講及NVIDIA的最新發布技術及展望，對此知名分析師郭明錤也發文，以投資角度來看GTC，認為NVIDIA的AI伺服器可能有三大疑慮，不過若能提出新看法，有助降低市場疑慮，另外，若能聚焦B300的產能議題，也有助市場開始反應。

2025-03-17 12:05
4月電價擬平均漲6％　衝擊千萬戶民生用電

4月電價擬平均漲6％　衝擊千萬戶民生用電

電價審議委員會將於3月底前召開，本周起將陸續召開工作小組會議，經濟部將把相關的成本資料數據提交討論。知情人士透露，由於台電持續虧損，預估此次電價平均漲幅約落在6％，其中，用電330度以下的住宅及小商店也預計將調漲，約有逾千萬用戶恐將受到影響。

2025-03-17 11:23
麗嬰房、台揚明打入全額交割雙雙跌停　逾2萬張排隊喊賣

麗嬰房、台揚明打入全額交割雙雙跌停　逾2萬張排隊喊賣

童裝品牌麗嬰房（2911）、衛星通訊公司台揚（2314）因每股淨值太低低於5元，明（18）日起，變更交易方法打入全額交割股，今（17）日兩檔同步跳空跌停，台揚跌破30元整數關卡，摜壓到27.1元，開盤1小時委賣張數超過2.4萬張；麗嬰房摜至6.83元，委賣張數2116張。

2025-03-17 10:11
312萬人注意！10檔台股ETF月底前配息落袋　00878明天領錢

312萬人注意！10檔台股ETF月底前配息落袋　00878明天領錢

10檔台股ETF配息入帳日逼近，估近312萬股民坐領配息，除了中信成長高股息（00934）等5檔入帳日落在17日以外，受益人數最多的國泰永續高股息（00878）已先公告將在明（18）日入帳，以每股配0.5元估，市場預期國泰投信將豪灑逾89億元資金發錢。

2025-03-17 00:12
泰山拚今年營收獲利雙位數成長　將推出近百種新品

泰山拚今年營收獲利雙位數成長　將推出近百種新品

泰山（1218）去年新經驗團隊入主後，獲利轉虧為盈，總經理沈怡君透露，今年聚焦3大事業群，全力拓展版圖強化競爭力，將會推出近百種新產品，5大核心品類都會有創新產品上市，並推廣到北美華人超市，力拚今年營收獲利雙位數成長。

2025-03-17 14:15
泰山擬配息1.35元　基層員工調薪5％

泰山擬配息1.35元　基層員工調薪5％

泰山（1218）去年獲利轉虧為盈，每股賺1.53元，排除業外因素後獲利創下近10年新高，董事會決議擬配息1.35元；除照顧股東之外也重視員工，基層員工啟動調薪計畫，平均調幅5％。

2025-03-17 14:14
9檔台股ETF明除息　00919爆逾22萬張大量連3日登成交王

9檔台股ETF明除息　00919爆逾22萬張大量連3日登成交王

投資人對台股ETF逐利而居，9檔台股ETF即將在明（18）日除息，其中年化分配率最高的群益台灣精選高息（00919）今（17）日再湧上車潮，台股正常盤單日成交量225191張，為連續3個交易日榮登台股ETF成交王寶座。

2025-03-17 14:04
快訊／台股收盤大漲150.58點　台積電漲11元至970

快訊／台股收盤大漲150.58點　台積電漲11元至970

台股今（17日）開高走高，加權指數終場大漲150.58點，以22118.63點作收，漲幅0.69％，成交量3018.8億元。

2025-03-17 13:34

讀者迴響

熱門新聞

早餐店闆娘喊「沒賣就沒賠」　達人勸：全額交割股下市全賠

312萬人注意！10檔台股ETF月底前配息落袋　00878明天領錢

麗嬰房、台揚明打入全額交割雙雙跌停　逾2萬張排隊喊賣

28檔紀念品本周「上車倒數計時」　應援毛巾、黃阿瑪不鏽鋼碗在列

雙北首購天堂竟還有「房價凹陷區」　在地：550~750萬買2房

輝達GTC大會來了！法人點12家台廠贊助商　00878沾光

男友想去美國台積電「要跟去嗎？」　過來人曝實情

快訊／今年1-4月雲端發票專屬獎拍板　財部：共開逾256萬組

貨櫃船美線4/1漲價案破功　MSC現行低運價決定維持到4/15

Andy爆料掀「眾量級」財務風暴　會計師點國稅局下手4關鍵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366