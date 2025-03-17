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好事成雙！　IEAT與美國德州兩個經濟發展組織締結姐妹會

 ▲IEAT美洲委員會主委宗緒順(前排中)、BPA總裁Jon Barela(前排左一)及OA總裁Ed Latson(前排右一)代表簽署MOU，艾爾帕索郡長Ricardo Samaniego(後排左一)、國貿署經濟參事鄭錦松(後排左二)、OA全球投資與經濟發展資深副總裁Roland Peña(後排右二)與IEAT秘書長黃文榮(後排右一)見證觀禮。（圖／記者張佩芬攝）

▲IEAT美洲委員會主委宗緒順(前排中)、BPA總裁Jon Barela(前排左一)及OA總裁Ed Latson(前排右一)代表簽署MOU，艾爾帕索郡長Ricardo Samaniego(後排左一)、國貿署經濟參事鄭錦松(後排左二)、OA全球投資與經濟發展資深副總裁Roland Peña(後排右二)與IEAT秘書長黃文榮(後排右一)見證觀禮。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)在協助業界佈局美國及產業合作再創佳績！昨(16)日與美國德州首府奧斯汀市BorderPlex Alliance(BPA)及美墨最大貿易口岸艾爾帕索市Opportunity Austin(OA)兩個經濟發展相關組織正式簽署合作備忘錄，締結國際合作夥伴關係。

隨著此次締盟，BPA與OA分別成為IEAT的全球第60個夥伴國、第180與181個姐妹會，大幅擴展IEAT在美國德州的經貿佈局，加速協助台灣企業在美南的卡位並進入另一階段的嶄新里程碑。

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美國德州憑藉其全美第2大土地面積與人口規模，長期穩居全美第1大出口州，目前更耀升美國第2大經濟體，更在全球供應鏈中扮演舉足輕重的角色。德州擁有四大核心產業聚落，被譽為「四大天王」的達拉斯、休士頓、奧斯汀及艾爾帕索，分別代表科技創新、能源產業、智慧製造與跨境貿易的發展重鎮。

▲IEAT美洲委員會主委宗緒順致歡迎詞(左上)、艾爾帕索郡長Ricardo Samaniego致詞(右上)、OA總裁Ed Latson致詞(左下)、國際貿易署鄭錦松經濟參事致詞(右下)。（圖／IEAT提供）

▲IEAT美洲委員會主委宗緒順致歡迎詞(左上)、艾爾帕索郡長Ricardo Samaniego致詞(右上)、OA總裁Ed Latson致詞(左下)、國際貿易署鄭錦松經濟參事致詞(右下)。（圖／IEAT提供）

IEAT早在1993年與達拉斯商會(Dallas Regional Chamber)及2023年與美國大休士頓合作委員會(Greater Houston Partnership)兩大重要工商組織建立夥伴關係。昨日在我國經濟部駐休士頓台北經濟文化辦事處倪伯嘉組長的戮力促成下，IEAT與美國德州首府奧斯汀的Opportunity Austin與美墨最大貿易口岸艾爾帕索的BorderPlex Alliance 簽訂MOU，正式締結姐妹會關係。

此次合作使IEAT在德州的經貿布局更加完整，成功建構起「四足鼎立」的產業鏈結和合作架構，不僅促進台灣和德州的企業在關鍵領域上的合作，更開拓無限新商機。

本次締盟儀式由IEAT美洲委員會主任委員宗緒順與遠從美國德州來訪的BPA總裁Jon Barela 及OA 總裁Ed Latson代表簽署。現場有美國德州El Paso郡長Ricardo Samaniego 、經濟部國際貿易署鄭錦松經濟參事、美國德州駐台辦事處最高主席Steve Venuti及聶治平處長、IEAT秘書長黃文榮、IEAT理監事、IEAT AI+ Robtics 小組成員以及會員廠商士林電機等多位重要貴賓共同出席見證此歷史性時刻，共襄盛舉。

宗緒順致詞時表示，IEAT與BPA及OA的合作協議簽署，象徵著台灣與德州的經貿合作正式邁入另一個重要階段的里程碑。艾爾帕索作為美墨最大貿易口岸，連結德州、新墨西哥州與墨西哥，是全球製造業及跨國供應鏈運作的關鍵樞紐。BPA是該市內最具代表性的工商團體，在促進美墨經貿發展上扮演舉足輕重的核心角色，並持續為當地經貿成長提供強勁驅動力。

Austin則以卓越的科技研發與創新實力，以「矽丘（Silicon Hills）」之名享譽國際，OA作為Austin 內最具影響力的經濟發展機構，致力推動高科技產業突破與升級，使該區成為全球矚目的科技核心重鎮。

▲締盟儀式圓滿完成，在場所有見證貴賓合影留念，見證IEAT與美國德州經貿合作里程碑。（圖／記者張佩芬攝）

▲締盟儀式圓滿完成，在場所有見證貴賓合影留念，見證IEAT與美國德州經貿合作里程碑。（圖／記者張佩芬攝）

與BPA及OA締盟後，IEAT與德州4大工商組織的夥伴關係猶如一張具備4支強而有力支柱的桌子，進一步鞏固雙邊合作基礎，彼此互相支撐拓展無限張力。

艾爾帕索郡長Ricardo Samaniego在致詞中強調，該市作為美墨最大貿易口岸，在全球供應鏈與製造業發展中具有關鍵戰略地位。此外，艾爾帕索與墨西哥、奧斯汀等地區保持緊密的經貿合作，藉由跨境產業鏈的串聯，進一步提升雙向投資與市場競爭力，El Paso非常歡迎並期待與台灣企業深化合作，持續拓展雙邊經貿交流，共創更多發展機會。

OA總裁 Ed Latson 表示，奧斯汀憑藉其蓬勃的就業市場、快速增長的人口以及顯著的GDP成長，為美國經濟發展領先城市之一。Tesla、Apple、Amazon、三星等全球科技巨頭的進駐，進一步鞏固其作為全球創新與高科技產業樞紐的地位。

而台灣與奧斯汀在技術創新、產業發展及經濟結構方面高度契合，雙方皆擁有頂尖高科技技術與強大經濟實力，這不僅為雙邊合作奠定穩固基石，更展現出無限的合作潛力。OA總裁 Ed Latson 對與 IEAT 的合作充滿信心，並期待充分運用雙邊優勢，共同推動台灣與奧斯汀間交流合作，開創嶄新機遇。

經濟部國際貿易署鄭錦松經濟參事提及，經濟部於去年7月分與德州簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，奠定雙方在半導體、電動車、能源及創新科技等領域合作基礎。

更表示締盟儀式也為雙邊合作畫下重要里程，未來經濟部不僅會持續與德州政府保持密切互動，並結合台北市進出口公會在美量能，共同協助台灣企業在德州佈局，打造優質供應鏈生態系，強化雙邊關鍵產業的創新能量。

關鍵字： IEAT美國德州兩經濟發展組織姐妹會

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