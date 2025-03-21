恢復7天國定假日？　洪申翰：有正向討論空間

▲勞動部長洪申翰 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

國民黨主張「還假於民」，內政委員會下週排審「恢復7天假」，人事總處人事長蘇俊榮昨也表態不反對勞動節放假；對此，勞動部長洪申翰今（21）日指出，勞動部對於國定假日調整的立場是有正向討論空間，但要不要修法仍尊重內政部規劃。

洪申翰表示，確實現在社會有蠻多在討論國定假日的調整，從勞動部的角度，這段時間也一直有跟內政部、行政院等相關部會交換意見或溝通。

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洪申翰指出，對於國定假日的調整，勞動部的立場是有正向討論的空間，但國定假日相關規範要不要進到立法院修法，勞動部尊重內政部的態度，內政部還是主要國定假日相關規定的法規的主管機關，勞動部是整體執政團隊的一員。

另關於9名承攬人員遭到被迫離開的事件，洪申翰說，今年的公務預算大幅刪凍，導致勞動部部內幾乎是全面性的受到影響，不只是機關運作的一些效能，甚至包括對民眾的相關服務，甚至補助，以至於像因為可能有一些部分的業務必須需要縮編，所以導致承攬的人力，可能沒辦法繼續在勞動部內一起來服務，這都是非常遺憾的事情，這也是為什麼我們很希望預算審議應該要審慎，影響真的會是很深遠，這對社會、對勞工來說都不是件好事。