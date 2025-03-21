歐美線運價都在成本價上下　SCFI今日跌幅縮小為2.02%、美線4/1喊漲　

▲美國線運價4月1日喊漲。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運美西線運價已經低於成本價，歐洲線在成本價上下，今(7)日下午3點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)連續10周下跌，但跌幅自上周的8.14%降為本周的2.02%，其中只有南美線跌幅高達13.62%，船公司預計美國線4月1日每大箱(40呎櫃)調升800-1000美元，實際調幅估計下周末會明朗化，調漲後運價能否撐住則有待觀察。

台灣市場歐洲線昨日現貨運價又再下修，每大箱(40呎櫃)有多家公司自1800-1900美元降為1700美元，美西線每大箱1600-1700美元運價有穩住；超大型攬貨公司負責人指出，待4月2日美國對等關稅公布後，買賣雙方就會協商如何分攤增長的關稅，訂單也會陸續簽屬，但購買量是否因而有較大幅減少有待觀察，但至少貨量會回升。

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今日SCFI報1292.75點，下跌26.59點，跌幅2.02%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1306美元，下跌36美元，跌幅2.68%；地中海線每箱2195美元，下跌100美元，跌幅4.36%；美西每大箱1872美元，下跌93美元，跌幅4.73%；美東每大箱2866美元，下跌111美元，跌幅3.73%。

波斯灣線每箱運價1059美元，上漲20美元，漲跌2.72%；南美線(桑托斯)每箱運價1680美元，下跌265美元，跌幅13.62%；東南亞線(新加坡)每箱運價446美元，平盤。