我要全部！　中壢房仲推1區「罕見兼具4大優點」

▲中壢高中生活圈兼具便捷交通、生活機能、明星學區、公園綠地環境。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

買房常常遇到有一好，沒兩好，但桃園在地房仲推薦中壢高中生活圈，該區兼具便捷交通、生活機能、明星學區、公園綠地環境，且1300萬元就有機會買到3房中古大樓，CP值非常高。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產中壢高中加盟店協理梁秀麗表示，中壢高中特區房市集結4大優勢，包括便捷交通、生活機能、明星學區、公園綠地環境，同時兼具這4大項，以中壢一帶來看，可說是絕無僅有，房市指名度高。

梁秀麗介紹，武陵高中是北桃園的第一學府，而在中壢一帶，就屬中壢高中最強，周圍頗具人文氣息，不少買方正是看上這樣的環境，甚至是期待小朋友成功考上中壢高中而購屋。

梁秀麗接著表示，中壢高中特區交通機能非常便利，步行即可抵達機捷A21站，距離三鐵共構桃園車站也僅需車行8分鐘。開車族方面，中壢高中特區一帶鄰近中壢新屋交流道、內壢交流道，未來還將增設中豐交流道，相當便利。

梁秀麗也提到，中壢高中特區周圍綠地多，包括最具指標性的光明公園，規模大，裡頭還有中壢運動館，此外也靠近老街溪河步道，生活環境舒適。

生活機能方面更是沒話說，梁秀麗表示，中壢高中特區屬早期開發的地區，生活機能充沛，吃喝採買應有盡有，還有中壢觀光夜市，各式美食全掌握。

▲中壢高中特區周圍以電梯大樓產品為主力。（圖／永慶提供）

梁秀麗指出，中壢高中特區周圍以電梯大樓產品為主力，屋齡10年上下的社區每坪成交均價40~45萬元，2~4房總價約在1400~1500萬元。屋齡20年以上大樓方面，成交單價大致在32~35萬元，3~4房總價抓1300~2000萬元。

梁秀麗觀察，中壢高中特區的買方，除有依靠大眾交通的雙北、新竹通勤族，更多的是中壢桃園在地客，首購、換屋都很多。她說：「該區兼具便捷交通、生活機能、明星學區、公園綠地環境，再考量到房價行情，真是全桃園CP值最高的地方。」

▲梁秀麗表示，中壢高中生活圈房市指名度高。（圖／永慶提供）



《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點