Ｋ線搭配布林線　提高交易勝率

文．蔡武穆

操作股票如何預知支撐、壓力或高點、低點，或許布林線可提供我們一些線索。

布林線優勢 界定股價波動範圍

布林線專家莊文宗認為，布林線可以界定股價波動的範圍，是均線無法做到的優勢。

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莊文宗初期投入股市慘賠數百萬，身為大學教師的他，喜歡做研究，便把市面上所有的技術分析及指標研究一番，包括KD、MACD、布林線、寶塔線、RSI，了解每個指標的原理及優缺點。

一般人學習技術分析都是從均線、KD值、MACD入手，莊文宗則是全盤了解各家的優缺之後，選擇以Ｋ線搭配布林線作為操作的依據，目前累積數千萬的財富。

莊文宗說，多數人喜歡看均線，但均線是單向的，無法預測股價會漲到哪或跌到哪，布林線最大的優勢就是框住價格，可以預判股價的高點或低點。

布林線三條線 上下通道判斷股價強弱

因此，莊文宗把Ｋ線和布林線當主角，其他指標如RSI、KD、MACD、威廉指標、寶塔線當配角，綜合研判股價的走勢和強弱。

布林線分為上軌、中軌、下軌三條線，一般來說，以中軌線為基準，加減二個標準差，界定出上軌線及下軌線，中軌線通常以20日均線(月線)為主，三條線可形成上通道及下通道，可判斷股價的強弱。

他表示，上下二個標準差已經涵蓋股價波動幾乎95%的範圍，因此，當股價來到上軌線，幾乎已經是波段的最高點，反之，股價來到下軌線，可說是波段的最低點，有可能反轉。

從下軌線站上中軌線 可能有大波段行情

當股價站上上軌線，持續上漲，代表多方勢頭強勁，這時會遇到獲利了結賣壓，跌回通道內，就要站在賣方，反之，如果股價跌破下軌線，再站上下軌線進入下通道，只要三天不跌破下軌線，代表股價轉強，可以逢低買進。

而當股價從下軌線站上中軌線時，可能會有一個大波段行情，他說明，波浪理論有五個上漲波、三個下跌波，第三浪稱為主升段，主升段獲利最多，股價站上中軌線代表主升段將展開，可以沿著中軌線操作，跌破中軌線就離場，當然也有可能一下子衝到上軌線，這時跌回上通道，就要趕快下車。

上軌線、中軌線、下軌線有各自的功能，可以應用自如，如喜歡抄底的人用下軌線，喜歡在山頂炒短的看上軌線，喜歡做長波段的就沿著中軌線操作。

布林線與指標產生背離是警訊

莊文宗說，每一種指標都各有功能，都是協助投資者獲利的工具，代表市場上某一群人的看法，搭配佐證，可以增加操作的信心。

例如，以布林線為主軸，當股價站上中軌線，代表空翻多，股價轉強，這時如果RSI在50以上，或MACD綠柱翻紅柱、快速線越過慢速線時，表示市場上多數人的看法跟你相同，進場的勝率較高。

如果布林線和指標產生背離時，就是一個警訊，提醒你該提早進場或離場，如同交通號誌的黃燈，警示你要變成紅燈了，要加快腳步通行。

例如，股價站上中軌線，KD向下形成死亡交叉，二者背離，莊文宗說，這時他會觀察成交量，如果成交量不足以推動股價上漲，就隨時準備要離場。

另外，中軌線參數可以自己設定，一般來說，以20日均線為主，但如果想要更即時靈敏，可以改成10日均線，搭配5日均線操作，不但不會衝突，而且會有加乘效果，不僅方便短天期操作，也適用中長天期操作。

「股市裡的錢是等出來的」 遵守規則提高勝率

新手最常犯先入為主的錯誤，莊文宗提醒，不管用任何指標，一定要遵循規則進出場，一般人用主觀意識操作，就容易賠錢，股市裡的錢是等出來的，既然學了技術分析，就要遵守規則，自然容易賺到錢。

例如，我們發現Ｋ線(股價)一路下跌，在反彈或止跌訊號未產生前，勿主觀認為股價已夠低了或已在底部了，一定要出現在黃框中的訊號出現，Ｋ線站上日線或中軌線(趨勢線) ，且中軌線開始走平不再往下，有明確訊號產生，再進場操作，如此勝率才會高。

另外，上下軌線也有支撐、壓力，跌破支撐就變成壓力，突破壓力就變成支撐，如果股價跌破下軌線後反彈，進入上軌線，三天之內沒有跌回去，代表有效站上，壓力變支撐，立即進場會賺到一個長波段。

突破上軌線 由壓力轉支撐

進一步來說，當股價突破上軌線表示多方正處於強勢階段，一般來說上軌線是壓力線，但股價一旦突破上軌線，則上軌線就會由壓力轉支撐，也會因慣性原理，好像開快車時踩煞車，車子無法立即停下來，正處於強勢階段的股價，可能會延續幾天或一小波段，當股價在上軌線上方時再度跌破上軌線，回到上通道時，這時應減倉或全部出清做停利操作。

莊文宗說，每一種技術分析指標都是具有參考價值的，布林通道(線)也不例外，初學者最好可以從最基礎的技術分析Ｋ線學起，再搭配布林線的學習，這樣產生的勝率效益是極高的。

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