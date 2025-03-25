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大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

20檔上市櫃公司股東會最後買進日落在今（25）天，其中以大魯閣（1432）送出「4000元禮包」且1股也能領最受歡迎，包括南紡（1440）送出「統一好勁道麵條5入組」、東森（2614）送出森美妍胺基酸保濕潔面霜等好禮最受股民愛戴。

《ETtoday》盤點20家公司股東會紀念品，發現主要可分成公司或關係企業產品、生活用品與超商、零售通路商品卡（提貨券）等3大類：

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▲大魯閣114年股東會紀念品。（圖／大魯閣提供）

▲大魯閣114年股東會紀念品。（圖／大魯閣提供）

（一）公司自有產品或關係企業產品類共6家：
1、大魯閣：送出「800元消費抵用券」、「每月玩樂買1送1券」8張 ，合計4000元禮包
2、南紡：南紡董事長侯博明兄弟為統一（1216）大股東之一，股東會紀念品選擇「統一好勁道麵條5入組 」
3、葡萄王（1707）：送出「葡萄王靈芝巴西菇菌絲體益菌複方膠囊50粒/瓶」
4、東森：森美妍胺基酸面霜
5、北基（8927）：25元公司油票
6、根基（2546）：經營環球購物中心，股東會紀念品為環球購物中心禮券100元

（二）生活用品類共7家：
1、南帝（2108）：送出珍珍休閒食品
2、台驊投控（3708）：送「炭錢黃金皂二入」
3、陞達科技（4945）：送洗潔精
4、松上（6156）：清潔用品
5、台通（8011）：毛寶洗衣精
6、昇陽半導體（8028）：夕用途承置架
7、世紀鋼（9958）：豎紋方口玻璃碗

（三）超商、零售通路商品卡（提貨券）共7家：
1、恩德（1528）：7-11 50元商品券
2、中電（1611）：50元超商禮物卡
3、盟立（2464）：義美提領券50元
4、上緯投控（3708）：7-11商品卡35元
5、郡都開發（4402）：7-11商品卡35元
6、華宏（8240）：全家禮物卡50元
7、千附（8383）：7-11 50元商品卡

關鍵字： 股東會股東會紀念品投資公司好康

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