大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

快訊／永豐實58歲總座李宗純驟逝 公司：協助家屬治喪

永豐餘集團企業、五月花衛生紙等重要產品業者永豐實（6790）今（24）日公告總經理李宗純過世，享年58歲，公司上下感到哀痛，除了向家屬致上誠摯的慰問，並將協助家屬成立治喪委員會。

中鴻每股淨值跌破票面 明起暫停融資融券

證交所今（24）日公告，依相關規定審核資本額100億元以上及金融保險業公告並申報去（113）年財務報告每股淨值資料，中鴻（2014）每股淨值低於票面，符合暫停融資融券信用交易，並自明（25）日起實施。

江蕙概念股出手！寬宏「股票換門票」祭2大福利 3／31前要上車

寬宏藝術（6596）去年每股賺6.27元，日前公布配發每股現金股利7元後，股價一路上漲至最高101元，以今日收盤價98元計，現金殖利率達7.14%，公司又再公布股東優惠政策，將提供「江蕙股東暨歌迷福利」與「五折優惠套票」2種福利給持有1張以上的股東，最後買進股票的時間為3月31日。

Meta砸逾256億聘金沒用！ 韓國AI晶片新創公司拒婚

根據外媒彭博社報導，據知情人士透露，韓國晶片新創公司 FuriosaAI 拒絕了Meta提出的 8 億美元收購要約，而是選擇作為一家獨立公司發展業務。

郭智輝洩「任內電價漲2次」 經濟部急喊：是口誤

電價審議會將在本周召開，經濟部長郭智輝今（24）日在立法院詢答時，脫口說出「我任內電價漲2次」引發熱議，因他自去年5月上任以來，僅經歷過去年10月1次電價審議調整，如今他神發言讓外界懷疑是否代表4月電價一定調漲；對此，經濟部能源署回應，部長發言是口誤，部長去年520上任後僅有10月1次電價調漲，今年4月電價調整方案因電價審議會尚未開會，故尚未決定方案。

合庫金配息開獎！ 每股擬發0.7元現金、0.3元股票

擁有逾43萬股民的合庫金（5880）今（24）日董事會通過盈餘政策，每股配發0.7元現金、0.3元股票，合計發出1元，為連續14年發放現金。

76萬股民注意！00940再配0.03元 4／10除息

擁有近76萬股民的月配型台股ETF、元大台灣價值高息（00940）今（24）日公告再配0.03元，預定4月10日除息，5月2日入帳。

王道銀2024年EPS 1元 董座：全力衝刺美國子行業務

王道銀行（2897）於今（24）日舉行媒體春酒，董事長駱怡君表示，今年營運重點會在海外市場，聚焦美國、澳洲和東南亞，台積電赴美投資帶動供應鏈商機，加上美國減稅，有利於美國子行華信銀行發展，澳洲雪梨辦事處於3月初已開業，將朝升格分行目標邁進，而東南亞戰略平台第二季也將在新加坡啟動。

因應關稅戰！野獸國泰國廠投產 上半年營運估勝過去年

全台唯一公仔概念股野獸國（6995）今年1月以每股30元登錄興櫃，短短2個月股價就站穩百元關卡，今年前2月合併營收成長近1成，其中，為因應川普關稅政策，泰國廠產能今年2月正式啟用，雖產能利用率僅1成，仍挹注單月營收成長16％，上半年營運看旺估優於去年同期。

3產業景氣未復甦 勞動部僱用安定措施最高月領8700元

為穩定勞工就業，勞動部自今年３月起辦理僱用安定措施，適用對象為「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」3行業的受僱勞工，在今年8月底前與事業單位協議實施減班休息，可透過台灣就業通網站線上申辦系統申領薪資補貼，每人每月最高可領8700元。