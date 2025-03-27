永聯物流開發分享如何落實ESG鏈結全球　建構印太智慧運輸樞紐

▲玉山論壇上左起中華智慧運輸協會亞太區理事會台灣代表孫瑀、鴻海精密工業董事長辦公室智慧城市平台處長林旭瑩、酷澎環安衛暨永續事業副總裁Ryan Brown、台灣車聯網產業協會理事長吳孟分及遠通電收總經理張永昌、永聯物流開發執行長張建泰針對數位創新與物流交通連結全球議題作分享。（圖／永聯提供）

記者張佩芬／台北報導

永聯物流開發執行長張建泰上周於2025玉山論壇中分享，永聯運用自動化解決方案，完整供應鏈上下游協助台灣企業實現減碳目標，以永聯於桃園市楊梅區建造的OMEGA2為例，透過打造數位運輸網路，減少250萬公里以上的運輸距離，相當於繞行台灣本島2000圈以上的長度，以台灣為起點，持續打造智慧、高效且永續物流開發解決方案，建構印太智慧運輸樞紐。

永聯受邀參與由台灣亞洲交流基金會(台亞會)與外交部共同主辦的「2025玉山論壇：亞洲創新與進步對話」，與全球政要領袖、各專家等共同探討智慧運輸未來發展。

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永聯指出，面對ESG浪潮與全球供應鏈重組，台灣物流產業正迎來轉型關鍵點，公司以自動化與數位創新為核心，重新定義物流地產的價值角色，實踐「簡單、聰明、永續」的物流基礎建設新標準，並分享以台灣為基地，建立具韌性的智慧物流基礎設施，協助企業因應ESG挑戰、提升全球競爭力。

永聯作為智慧運輸物流產業先驅，致力於打破傳統倉儲思維，導入自動化設備與智慧科技，以「簡單」、「聰明」、「永續」為核心概念，提供台灣多元產業全新供應鏈解決方案。

根據調查，在台灣眾多行業中，近8成的運輸、物流及汽車業的台灣雇主表達對於找到所需人才感到挑戰，而近4成台灣企業主表示開始採用AI人工智慧，然幾乎所有組織在採用過程中都遭遇挑戰，其中最常見的包含過高投資成本、員工缺乏相關技能，以及缺乏適當的人工智慧工具與平台。

永聯自2014年即提前佈局，提供現代化物流中心的基礎設施，引領台灣倉儲數位轉型趨勢，2017年起，逐潮導入自動化，將過去以「勞力密集」的運輸、供應鏈，轉向以「科技」驅動，整合基礎設施、自動化設備與系統，降低台灣企業前期投資成本與管理風險，提升物流整體營運效率。

根據2024台灣CEO前瞻大調查，近三成全球、台灣與亞太區CEO表示「脫碳供應鏈」為企業邁向淨零目標的最大阻礙，且仍缺乏適當解決技術方案，根據國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）統計，範疇三的碳排放量佔企業總體排放75%，除企業本身的營運減碳，與供應鏈直接相關的範疇三重要性也日益提升。

張建泰表示：「永聯自2014年，致力為不同企業提供智慧倉儲解決方案，在台灣已擁有七座物流園區，率先完成智慧倉儲概念驗證，確保商業模式與技術可行性，推動物流產業升級。放眼未來，永聯將持續作為產業變革領導者，持續以簡單、聰明、永續引領智慧物流基礎設施，助台灣各企業接軌全球，提升國際競爭力。」

永聯以台灣為起點，持續打造智慧、高效且永續物流開發解決方案，積極驗證創新模式，與台灣企業共同進軍全球市場。展望未來，永聯將持續以簡單、聰明、永續為核心理念，將台灣布局成功經驗拓展至亞太地區，包含馬來西亞OMEGA1，及預計於2026年第一季啟用的泰國據點，實踐永聯改變亞太區域物流產業決心。