ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永聯物流開發分享如何落實ESG鏈結全球　建構印太智慧運輸樞紐

▲玉山論壇上左起中華智慧運輸協會亞太區理事會台灣代表孫瑀、鴻海精密工業董事長辦公室智慧城市平台處長林旭瑩、酷澎環安衛暨永續事業副總裁Ryan Brown、台灣車聯網產業協會理事長吳孟分及遠通電收總經理張永昌、永聯物流開發執行長張建泰針對數位創新與物流交通連結全球議題作分享。（圖／永聯提供）

▲玉山論壇上左起中華智慧運輸協會亞太區理事會台灣代表孫瑀、鴻海精密工業董事長辦公室智慧城市平台處長林旭瑩、酷澎環安衛暨永續事業副總裁Ryan Brown、台灣車聯網產業協會理事長吳孟分及遠通電收總經理張永昌、永聯物流開發執行長張建泰針對數位創新與物流交通連結全球議題作分享。（圖／永聯提供）

記者張佩芬／台北報導

永聯物流開發執行長張建泰上周於2025玉山論壇中分享，永聯運用自動化解決方案，完整供應鏈上下游協助台灣企業實現減碳目標，以永聯於桃園市楊梅區建造的OMEGA2為例，透過打造數位運輸網路，減少250萬公里以上的運輸距離，相當於繞行台灣本島2000圈以上的長度，以台灣為起點，持續打造智慧、高效且永續物流開發解決方案，建構印太智慧運輸樞紐。

永聯受邀參與由台灣亞洲交流基金會(台亞會)與外交部共同主辦的「2025玉山論壇：亞洲創新與進步對話」，與全球政要領袖、各專家等共同探討智慧運輸未來發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永聯指出，面對ESG浪潮與全球供應鏈重組，台灣物流產業正迎來轉型關鍵點，公司以自動化與數位創新為核心，重新定義物流地產的價值角色，實踐「簡單、聰明、永續」的物流基礎建設新標準，並分享以台灣為基地，建立具韌性的智慧物流基礎設施，協助企業因應ESG挑戰、提升全球競爭力。

永聯作為智慧運輸物流產業先驅，致力於打破傳統倉儲思維，導入自動化設備與智慧科技，以「簡單」、「聰明」、「永續」為核心概念，提供台灣多元產業全新供應鏈解決方案。

根據調查，在台灣眾多行業中，近8成的運輸、物流及汽車業的台灣雇主表達對於找到所需人才感到挑戰，而近4成台灣企業主表示開始採用AI人工智慧，然幾乎所有組織在採用過程中都遭遇挑戰，其中最常見的包含過高投資成本、員工缺乏相關技能，以及缺乏適當的人工智慧工具與平台。

永聯自2014年即提前佈局，提供現代化物流中心的基礎設施，引領台灣倉儲數位轉型趨勢，2017年起，逐潮導入自動化，將過去以「勞力密集」的運輸、供應鏈，轉向以「科技」驅動，整合基礎設施、自動化設備與系統，降低台灣企業前期投資成本與管理風險，提升物流整體營運效率。

根據2024台灣CEO前瞻大調查，近三成全球、台灣與亞太區CEO表示「脫碳供應鏈」為企業邁向淨零目標的最大阻礙，且仍缺乏適當解決技術方案，根據國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）統計，範疇三的碳排放量佔企業總體排放75%，除企業本身的營運減碳，與供應鏈直接相關的範疇三重要性也日益提升。

張建泰表示：「永聯自2014年，致力為不同企業提供智慧倉儲解決方案，在台灣已擁有七座物流園區，率先完成智慧倉儲概念驗證，確保商業模式與技術可行性，推動物流產業升級。放眼未來，永聯將持續作為產業變革領導者，持續以簡單、聰明、永續引領智慧物流基礎設施，助台灣各企業接軌全球，提升國際競爭力。」

永聯以台灣為起點，持續打造智慧、高效且永續物流開發解決方案，積極驗證創新模式，與台灣企業共同進軍全球市場。展望未來，永聯將持續以簡單、聰明、永續為核心理念，將台灣布局成功經驗拓展至亞太地區，包含馬來西亞OMEGA1，及預計於2026年第一季啟用的泰國據點，實踐永聯改變亞太區域物流產業決心。

關鍵字： 永聯物流開發分享如何落實ESG鏈結全球　建構印太智慧運輸樞紐

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

推薦閱讀

台積電避險增資海外公司百億美元　投審會過關

台積電避險增資海外公司百億美元　投審會過關

經濟部投資審議會26日召開第18次會議，會中計核准重大投資案件計8件，包括2件僑外投資、4件對外投資、2件對中國投資，其中，台積電（2330）基於外匯避險成本考量，增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD.百億美元也過關。

2025-03-27 15:30
2月景氣燈號增2分續亮黃紅燈　AI需求強勁製造業轉紅燈

2月景氣燈號增2分續亮黃紅燈　AI需求強勁製造業轉紅燈

國發會今（27）日公布2月景氣概況，2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，月增2分，燈號續呈黃紅燈。其中，製造業銷售量指數、批發業營業額因AI需求強勁轉為紅燈，惟加班工時部分受春節因素干擾，以及逢年後服務消費淡季等影響轉為綠燈；領先指標及同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續溫和成長態勢，仍須密切關注後續變化。

2025-03-27 16:17
全球晶圓廠設備支出連六年增　今年有望達1100億美元「明年還會大增」

全球晶圓廠設備支出連六年增　今年有望達1100億美元「明年還會大增」

SEMI 國際半導體產業協會於今 (27) 日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）中指出，2025 年全球用於前端設施的晶圓廠設備支出自 2020 年以來連續六年增長，較去年同比上升 2%，來到 1,100 億美元。

2025-03-27 14:35
台股嚇跌散戶搶抄底　專家急喊「稍安勿躁」小心報復關稅

台股嚇跌散戶搶抄底　專家急喊「稍安勿躁」小心報復關稅

美國總統川普週三（26）日表示，針對「所有非美國製造的汽車」徵收25%的關稅，造成美股4大指數收黑，今（27）日台股重挫300多點，22000點失守，投資專家建議，川普發起關稅戰，恐怕引來報復關稅，在4月中旬之前，關稅利空尚未消化完畢之後，投資人稍安勿躁，宜採取保守、觀望。

2025-03-27 14:33
罕見！等價交換房產　他慘噴75.6萬房地合一稅

罕見！等價交換房產　他慘噴75.6萬房地合一稅

北區國稅局今（27）日分享房地合一稅罕見核課案例。小莊（化名）與好友小陳（化名）協議將手中近2000萬元房地產等價交換，想不到小陳申報房地合一稅應納稅金為「0」，而自認沒有金流的小莊未申報房地合一稅，遭國稅局抓出漏稅54萬，連補帶罰課75.6萬元稅金。

2025-03-27 14:09
COMPUTEX大咖再+1　聯發科執行長蔡力行將進行主題演講

COMPUTEX大咖再+1　聯發科執行長蔡力行將進行主題演講

COMPUTEX演講嘉賓再曝光！IC設計大廠聯發科（2454）執行長蔡力行將以「從邊緣AI到雲端AI的願景」為題，在COMPUTEX 2025發表主題演講，該演講將於展覽開幕第一天5月20日上午11:00於台北南港展覽館2館7樓舉行。

2025-03-27 13:41
川普關稅下重手　金管會：22家上市櫃公司通報有影響

川普關稅下重手　金管會：22家上市櫃公司通報有影響

美國總統川普突然宣布對非美製汽車加徵25％關稅，金管會證期局局長黃厚銘今（27）日指出，上千家上市公司中，有22家認為具有重大影響。

2025-03-27 13:32
旺宏傳打入輝達供應鏈　雙利多助攻股價飆逾8％、成交量破10萬張

旺宏傳打入輝達供應鏈　雙利多助攻股價飆逾8％、成交量破10萬張

繼長江存儲和SanDisk宣布漲價後，美光也跟進調高產品價格，營運前景樂觀，相關概念股表現亮眼。其中，記憶體大廠旺宏傳出捷報，旗下NOR Flash獨家打入輝達GB300供應鏈，帶動其股價今日飆漲逾8%，上攻至最高23.3元，成交量更破10萬張。

2025-03-27 13:32
電價若調漲傳給緩衝期　曾文生：過去確實發生過

電價若調漲傳給緩衝期　曾文生：過去確實發生過

電價審議會將於明（28）日舉行，傳出電價平均調漲6％至8％、但可能會有「緩衝期」，對此，台電董事長曾文生今在節目中表示，過去確實有發生過「電價延後調漲、暫時不做決定」的緩衝期，但對於今年會怎麼做，他真的不知道，還是要等電價審議會拍板。

2025-03-27 11:42
本土投信首家 　5／7統一台股主動式ETF開募

本土投信首家 　5／7統一台股主動式ETF開募

本土投信第一檔台股主動式ETF要來了！主動式投資專家統一投信將推出「統一台股增長主動式ETF」，已取得基金核准函，預計5／7～5／9開始募集繳款，每股發行價10元，將於4／21起舉辦10場投資說明會與投資人面對面。

2025-03-27 15:57

讀者迴響

熱門新聞

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

被騙3年！財政部發票兌獎APP「狂按4顆圓圈」崩潰

屏東小工廠地位如台積電　美國鎖定拉攏邀設廠

台揚先跌停後漲停　盤中委買逾8000張

川普關稅下重手　金管會：22家上市櫃公司通報有影響

台積電盤後「鉅額交易」34億　最高成交價1043元

川普新關稅！台積電車用佔比5%影響小　陸行之點13家業者衝擊深

台股嚇跌散戶搶抄底　專家急喊「稍安勿躁」小心報復關稅

罕見！等價交換房產　他慘噴75.6萬房地合一稅

知名機械大廠董座魏燦文病逝　享壽72歲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366