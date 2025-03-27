貿協率團登陸澳洲太陽能與儲能展　助台灣業者開創綠能新局

▲台灣館與會貴賓左起昆士蘭州前州長Paul Lucas、昆士蘭州議會副議長Jon Krause、我駐澳大利亞代表處徐佑典大使、我駐布里斯本辦事處范厚祿處長、澳台工商委員會主席John Toigo及主辦單位總經理Matthew Williams。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

看好澳洲潔淨能源市場潛力，外貿協會於本月26日至27日首度組團參加澳洲布里斯本太陽能與儲能展(Solar & Storage Live 2025)。我國首次參展即集結了12家專業企業參展，展出的產品涵蓋太陽能、電動車充電設備、儲能設備等，優質且新穎的綠能產品及設備，不但吸引現場買主的目光，也成為本展現場的亮點。

為提升我國形象及知名度，本屆台灣館的裝潢設計除採開放穿透式的攤位設計以利人潮駐足外，特別於主背板設置以積木堆砌之等比縮小臺灣地圖。

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展覽開展首日，由我國駐澳大利亞代表處徐佑典大使主持台灣館開幕儀式，並於開幕時與現場貴賓共同於台灣積木地圖進行點燈儀式，傳達點亮台灣、照亮世界之意境。

與會貴賓包括昆士蘭州議會副議長Jon Krause、昆士蘭州前州長Paul Lucas、布里斯本市議員Emily Kim、澳台工商委員會主席John Toigo及主辦單位總經理Matthew Williams等，現場貴賓雲集。貴賓們對台灣館的整體裝潢設計除表示讚賞，對開幕點燈的台灣大型積木亦表示印象深刻。

本展係外貿協會受外交部委辦之海外參展團之一，本屆共有10家企業參與實體展覽、2家以型錄方式展出，其中，稻穗有限公司展出的太陽能板鍍膜方案，符合澳洲當地需求，現場詢問度高；行競科技為全球浸沒式冷卻電池系統的領導品牌，展示之電池模組，展覽期間獲多位買主詢價；璟元科技為我國首屈一指的熱處理鋁鎂6061-T6合金專利太陽能支架型材製造商，擁有國內外多項專利認證，看好澳洲當地太陽能支架安裝需求，後續商機可期。

本年度參加該展的國際知名業者包括加拿大電力公司Canadian Solar、美國太陽能設備商 S-5!、澳洲太陽能板大廠Raystech等，主辦單位也邀請超過3,800位政府單位、企業、投資者及開發商與會，為澳洲太陽能相關產業專業度極高的國際展會。

澳洲政府於2022年通過《氣候變化法案》，承諾2030年前將溫室氣體排放量較2005年減少至少43%，並於2050年實現淨零排放。截至2023年，太陽能已佔該國約19%的發電量，成為主要的低碳能源來源，隨著該國積極推動再生能源政策與技術創新，太陽能裝機容量的年均增長率預計將達14.07%。

澳洲國土面積約我國的8倍，人口2,660萬人，人均所得約5.6萬美元，主要商業活動集中於雪梨和墨爾本。近年該國積極發展潔淨能源與高科技產業，計畫在未來5年內加強可再生能源基礎設施，加上澳洲也是我國推動「2050淨零轉型」的重要夥伴，雙邊合作及發展潛力可期。