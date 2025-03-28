ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中航：今年海岬型船利多與利空各四項　公司船隻很少走美國衝擊小

▲中航21萬噸中華宏傑輪。（圖／中航提供）

▲中航的海岬船很少走美國。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

中航(2612)今(28)日下午舉辦法說會，公司協理唐邦正針對公司清一色的海岬型船，指出今年海岬型船有四項利多與四項利空，利多主要是新船交船數少與西非鋁礬土出口動能強勁，利空是美國關稅政策反覆與大陸鋼鐵出口受阻，不過公司的船很少走美國，受到的衝擊也較小。

利多因素包括：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、新船交付數量低；根據S&P Global統計資料，2024年海岬型散裝輪新船共計交付38艘，噸位淨成長率1.6%。2025年新船預計交付39艘；舊船拆解2024年海岬型散裝輪拆船數量達8艘；2025年預計拆解12艘。

二、西非鋁礬土出口動能強勁：Clarksons公司預估2025年中國大陸進口量成長4%。幾內亞出口量成長9%，澳洲出口量成長5%；全球海運量今年預估成長5%。

三、大陸提高原物料儲備量。

四、非洲西芒杜礦區年底量產：預計2027年達到1.2億噸。

利空因素包括：

一、美關稅政策反覆牽動市場：美國對大陸鋼鐵徵收25%關稅，大陸對美國煤炭提報復措施；美國擬對陸製船額外收取港口費。

二、中國大陸內需劣勢。

三、大陸鋼鐵出口受阻：除美國提高大陸進口鋼鐵關稅，韓國、越南擬課徵反傾銷稅。

四、屆齡老船延後退出市場：海岬型船新造船價格高居8千萬美元，交船期長，使得老船延後拆解。

今年1-3月海岬型船現貨日租金平均日租為12,467美元，今年前二個月中國大陸鐵礦
砂海運進口量年減約8%，煤炭海運進口量年增約2%，鋁礬土海運進口量年增約26%，受農曆新年假期與極端氣候影響，年初現貨運價明顯下挫。但二月下旬起礦商積極出貨市場氛圍轉趨樂觀，現、期貨價格同步上揚鐵礦砂價格維持高水位，期貨運價與船價仍相對穩定，昨日海岬型船日租為20,957美元。

今年首季海岬型船加入營運新船為8艘，拆船數量為1艘，噸位淨成長率約0.36%，2024年中國大陸原物料進口量續創新高，非洲西芒杜礦區即將於年底開始往亞洲出口鐵礦砂有助於長水路運送需求；公司已執行台船第三、四艘21萬載重噸散裝貨輪選擇權，四艘新船預計於
2026下半年起陸續交付；公司亦將淘汰老舊船舶提升船隊競爭。

對於今年公司業績能否有去年表現，唐邦正表示要看未來幾季市場發展，還約要觀察。

中航目前共有13艘海岬型船，今年有考慮出售1艘船齡即將滿19年的17.5萬噸舊海岬型船，明年也考慮出售1艘船齡將滿17年的同型船。

中航去年營收46.38億元，營業毛利11.85億元，營業利益6.93億元，歸屬母公司淨利22.41億元，EPS5.13元，擬配發現金股利2.1元，配發率40.93%。

關鍵字： 中航海岬型船利多與利空很少走美國衝擊小

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「喪屍上路」拒檢撞車竄火煙！　警「先救再抓」毒蟲

推薦閱讀

快訊／電價凍漲！　經濟部正式公告

快訊／電價凍漲！　經濟部正式公告

電價費率審議會今（28）日登場，經過約2小時開會討論，經濟部正式公告，今年4月起電價凍漲，主要是考量關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟物價波動隱憂，因此，審議會委員慎重看待電價對物價的影響，決議本次電價不調整，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質。

2025-03-28 17:20
泰緬地震／JPP-KY廠區停機約半小時後復工　1200名員工全平安

泰緬地震／JPP-KY廠區停機約半小時後復工　1200名員工全平安

緬甸發生規模7.7級地震，泰國曼谷也受波及， 航太機構件暨散熱大廠jpp-KY經寶精密（5284）泰國廠距曼谷最近、北農府（Samut prakan）邦普（Bang Pu）工業區，當地員工向《ETtoday》回報有感受到明顯搖晃，產線停機約20-30分鐘後就復工，1200名員工目前都平安。

2025-03-28 17:02
電價審議起跑　商總許舒博「漲價惹怨朝野各打50大板」

電價審議起跑　商總許舒博「漲價惹怨朝野各打50大板」

電價費率審議委員會今（28）日下午召開，身為委員之一的商總理事長許舒博會前受訪再次喊話，希望民生用電330度以下可以凍漲，「這已經是很卑微的請求」；若真的還是全面調漲影響物價，「引起的民怨，誰決定誰負責，立法院裡面朝野之間要各大50大板。」

2025-03-28 15:01
卓揆信心喊話指數殺逾410點拉回　分析師：短線仍看關稅戰劇本而定

卓揆信心喊話指數殺逾410點拉回　分析師：短線仍看關稅戰劇本而定

台股遭遇美國川普政策亂流影響，今年3月以來指數重跌逾千點，行政院院長卓榮泰今（28）日向外評價台股「節奏性的盤整、階段性的起伏」、「未嘗不是一個重新站在高點的契機」等語，由於卓榮泰要產業自己圖強，未對政策護盤有具體說明，發言後台股殺聲隆隆，12點過後再迎一波殺盤，指數一度重摔逾410點拉回，法人指出，卓揆說法合理，但台股短線看盤重點仍以川普關稅劇本走向為主。

2025-03-28 12:33
科技業薪資排名揭曉！聯發科蟬聯第一　僅ASML全面調漲

科技業薪資排名揭曉！聯發科蟬聯第一　僅ASML全面調漲

AI需求大爆發，科技業薪水向來令人稱羨，薪資查詢平台《比薪水》公布2024年科技公司薪資排行，聯發科（2454）以平均年薪169.6萬元蟬聯第一，不過平均年薪及分紅獎金卻下降；艾司摩爾（ASML）是前5名中唯一薪資各項獎金全面調漲的公司。

2025-03-28 12:22
國際漿價漲幅逾1成　華紙曝4月紙價全面調漲5％

國際漿價漲幅逾1成　華紙曝4月紙價全面調漲5％

國際漿價持續上漲，自去年底以來漲幅超過1成，華紙（1905）宣布，自4月起，旗下所有紙品價格調漲5％，若是成本持續攀升，不排除會再持續調整價格。

2025-03-28 14:09
英特爾新執行長陳立武喊話　要與輝達競爭AI硬體市場

英特爾新執行長陳立武喊話　要與輝達競爭AI硬體市場

英特爾（Intel）新任執行長陳立武向投資人傳遞訊息，表示公司將在人工智慧（AI）硬體領域挑戰輝達（NVIDIA）。

2025-03-28 11:34
電價漲多少今揭曉　郭智輝再喊話政府撥補「對台電經營有幫助」

電價漲多少今揭曉　郭智輝再喊話政府撥補「對台電經營有幫助」

電價費率審議會將於今（28）日下午召開，經濟部長郭智輝持續喊話政府撥補，並重申電價是否調漲由審議委員決定，台電本身也要努力做好經營管理，讓營運在正常軌道上。

2025-03-28 10:27
全割交割股「誠研」脫離苦海　淨值回升下周恢復正常交易

全割交割股「誠研」脫離苦海　淨值回升下周恢復正常交易

交易方式變更為全額交割股誠研（3494）透過減資55%，並辦理私募增資，去年底每股淨值回升到5元以上，來到7.94元，股票將下週一（31日）起恢復正常交易。

2025-03-28 11:28
台股連4天低成交量　逆勢熱門十大ETF高息型股債受青睞

台股連4天低成交量　逆勢熱門十大ETF高息型股債受青睞

川普4月的關稅政策即將實施，市場觀望氣氛濃厚，連帶影響台股整體成交量表現，繼3月26日創下今年新低量後，昨（27）日在美股領跌下，大盤大跌308.53點，收在21951.76點，跌破22000點大關，成交量也連續四天萎縮在三千億以下，連帶的也影響台股ETF整體日均量萎縮至今年日均量一半，不過還是有交投熱絡的ETF，觀察近四日規模增加、成交均量排行前十名的ETF主要高息型股債等類型。

2025-03-28 09:55

讀者迴響

熱門新聞

屏東小工廠地位如台積電　美國鎖定拉攏邀設廠

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

高雄「蛋黃中的蛋黃」發威　在地：1產品有錢也買不到

台揚延長處置摜跌停　25分鐘撮合一次

科技業薪資排名揭曉！聯發科蟬聯第一　僅ASML全面調漲

樹林將成為「雙鐵區」　在地房仲：房價對準土城、新莊

4檔ETF定期定額30個月績效揭曉

中國新凱來號稱可生產5奈米晶片　產品命名「阿里山」

快訊／電價凍漲！　經濟部正式公告

退休國稅局長超搶手　3人接任上市公司獨董

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366