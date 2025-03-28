中航：今年海岬型船利多與利空各四項　公司船隻很少走美國衝擊小

▲中航的海岬船很少走美國。（圖／中航提供）
記者張佩芬／台北報導
中航(2612)今(28)日下午舉辦法說會，公司協理唐邦正針對公司清一色的海岬型船，指出今年海岬型船有四項利多與四項利空，利多主要是新船交船數少與西非鋁礬土出口動能強勁，利空是美國關稅政策反覆與大陸鋼鐵出口受阻，不過公司的船很少走美國，受到的衝擊也較小。
利多因素包括：
一、新船交付數量低；根據S&P Global統計資料，2024年海岬型散裝輪新船共計交付38艘，噸位淨成長率1.6%。2025年新船預計交付39艘；舊船拆解2024年海岬型散裝輪拆船數量達8艘；2025年預計拆解12艘。
二、西非鋁礬土出口動能強勁：Clarksons公司預估2025年中國大陸進口量成長4%。幾內亞出口量成長9%，澳洲出口量成長5%；全球海運量今年預估成長5%。
三、大陸提高原物料儲備量。
四、非洲西芒杜礦區年底量產：預計2027年達到1.2億噸。
利空因素包括：
一、美關稅政策反覆牽動市場：美國對大陸鋼鐵徵收25%關稅，大陸對美國煤炭提報復措施；美國擬對陸製船額外收取港口費。
二、中國大陸內需劣勢。
三、大陸鋼鐵出口受阻：除美國提高大陸進口鋼鐵關稅，韓國、越南擬課徵反傾銷稅。
四、屆齡老船延後退出市場：海岬型船新造船價格高居8千萬美元，交船期長，使得老船延後拆解。
今年1-3月海岬型船現貨日租金平均日租為12,467美元，今年前二個月中國大陸鐵礦
砂海運進口量年減約8%，煤炭海運進口量年增約2%，鋁礬土海運進口量年增約26%，受農曆新年假期與極端氣候影響，年初現貨運價明顯下挫。但二月下旬起礦商積極出貨市場氛圍轉趨樂觀，現、期貨價格同步上揚鐵礦砂價格維持高水位，期貨運價與船價仍相對穩定，昨日海岬型船日租為20,957美元。
今年首季海岬型船加入營運新船為8艘，拆船數量為1艘，噸位淨成長率約0.36%，2024年中國大陸原物料進口量續創新高，非洲西芒杜礦區即將於年底開始往亞洲出口鐵礦砂有助於長水路運送需求；公司已執行台船第三、四艘21萬載重噸散裝貨輪選擇權，四艘新船預計於
2026下半年起陸續交付；公司亦將淘汰老舊船舶提升船隊競爭。
對於今年公司業績能否有去年表現，唐邦正表示要看未來幾季市場發展，還約要觀察。
中航目前共有13艘海岬型船，今年有考慮出售1艘船齡即將滿19年的17.5萬噸舊海岬型船，明年也考慮出售1艘船齡將滿17年的同型船。
中航去年營收46.38億元，營業毛利11.85億元，營業利益6.93億元，歸屬母公司淨利22.41億元，EPS5.13元，擬配發現金股利2.1元，配發率40.93%。
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