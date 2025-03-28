中航：今年海岬型船利多與利空各四項　公司船隻很少走美國衝擊小

快訊／電價凍漲！ 經濟部正式公告

電價費率審議會今（28）日登場，經過約2小時開會討論，經濟部正式公告，今年4月起電價凍漲，主要是考量關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟物價波動隱憂，因此，審議會委員慎重看待電價對物價的影響，決議本次電價不調整，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質。

泰緬地震／JPP-KY廠區停機約半小時後復工 1200名員工全平安

緬甸發生規模7.7級地震，泰國曼谷也受波及， 航太機構件暨散熱大廠jpp-KY經寶精密（5284）泰國廠距曼谷最近、北農府（Samut prakan）邦普（Bang Pu）工業區，當地員工向《ETtoday》回報有感受到明顯搖晃，產線停機約20-30分鐘後就復工，1200名員工目前都平安。

電價審議起跑 商總許舒博「漲價惹怨朝野各打50大板」

電價費率審議委員會今（28）日下午召開，身為委員之一的商總理事長許舒博會前受訪再次喊話，希望民生用電330度以下可以凍漲，「這已經是很卑微的請求」；若真的還是全面調漲影響物價，「引起的民怨，誰決定誰負責，立法院裡面朝野之間要各大50大板。」

卓揆信心喊話指數殺逾410點拉回 分析師：短線仍看關稅戰劇本而定

台股遭遇美國川普政策亂流影響，今年3月以來指數重跌逾千點，行政院院長卓榮泰今（28）日向外評價台股「節奏性的盤整、階段性的起伏」、「未嘗不是一個重新站在高點的契機」等語，由於卓榮泰要產業自己圖強，未對政策護盤有具體說明，發言後台股殺聲隆隆，12點過後再迎一波殺盤，指數一度重摔逾410點拉回，法人指出，卓揆說法合理，但台股短線看盤重點仍以川普關稅劇本走向為主。

科技業薪資排名揭曉！聯發科蟬聯第一 僅ASML全面調漲

AI需求大爆發，科技業薪水向來令人稱羨，薪資查詢平台《比薪水》公布2024年科技公司薪資排行，聯發科（2454）以平均年薪169.6萬元蟬聯第一，不過平均年薪及分紅獎金卻下降；艾司摩爾（ASML）是前5名中唯一薪資各項獎金全面調漲的公司。

國際漿價漲幅逾1成 華紙曝4月紙價全面調漲5％

國際漿價持續上漲，自去年底以來漲幅超過1成，華紙（1905）宣布，自4月起，旗下所有紙品價格調漲5％，若是成本持續攀升，不排除會再持續調整價格。

英特爾新執行長陳立武喊話 要與輝達競爭AI硬體市場

英特爾（Intel）新任執行長陳立武向投資人傳遞訊息，表示公司將在人工智慧（AI）硬體領域挑戰輝達（NVIDIA）。

電價漲多少今揭曉 郭智輝再喊話政府撥補「對台電經營有幫助」

電價費率審議會將於今（28）日下午召開，經濟部長郭智輝持續喊話政府撥補，並重申電價是否調漲由審議委員決定，台電本身也要努力做好經營管理，讓營運在正常軌道上。

全割交割股「誠研」脫離苦海 淨值回升下周恢復正常交易

交易方式變更為全額交割股誠研（3494）透過減資55%，並辦理私募增資，去年底每股淨值回升到5元以上，來到7.94元，股票將下週一（31日）起恢復正常交易。

台股連4天低成交量 逆勢熱門十大ETF高息型股債受青睞

川普4月的關稅政策即將實施，市場觀望氣氛濃厚，連帶影響台股整體成交量表現，繼3月26日創下今年新低量後，昨（27）日在美股領跌下，大盤大跌308.53點，收在21951.76點，跌破22000點大關，成交量也連續四天萎縮在三千億以下，連帶的也影響台股ETF整體日均量萎縮至今年日均量一半，不過還是有交投熱絡的ETF，觀察近四日規模增加、成交均量排行前十名的ETF主要高息型股債等類型。