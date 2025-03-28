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房仲汰弱留強期　永慶集團加盟店積極搶攻市場

▲▼房市,永慶不動產,加盟,房仲,業績,永慶房產集團,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）
▲有聯賣制度助攻，永慶不動產陳時玄去年9月開幕的新店業績並未受房市政策干擾，開出紅盤。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣房市受政策影響，買氣降溫，各界看壞房仲業前景。永慶房產集團不畏衝擊，逆勢宣布今年要再開出200家店。永慶房產集團業務總經理葉凌棋強調，房仲業現正處於汰弱留強的階段，外界將其視為危機，永慶則認為這是擴大版圖的最佳時機！永慶加盟總部持續投入資源，創新科技系統，擴大品牌影響力、提供多元行銷工具及完善的聯賣平台等，要助旗下加盟店積極搶佔市場，成為不景氣中的贏家。

永慶加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)享有集團30多年來對市場累積的洞察力，能精準分析房市脈動，並推出相關課程，《i學苑》線上學習系統現已累積超過1,300堂課程，讓加盟店人員隨時學習，適時調整作業方向。加上永慶加盟四品牌的「分享」文化，讓加盟店之間具備高度共好共識及向心力，不論是行銷、聯賣、或教育訓練方面，都聯手合作，打造互助成長的加盟環境。也因此永慶加盟四品牌加盟店極具競爭力，能不斷領先市場、拉大與同業差距。

永慶不動產店東陳時玄選在2024年9月擴大事業版圖，開出第二家加盟店，無畏當時房市已由熱轉冷，開幕4個月便創造逾1,300萬元業績。他認為，在體系內無論線上線下都有很多關鍵策略課程，由集團內績優的夥伴親自分享，能激發出不同的觀點，提升人員業務服務能力。「前兩年市場太熱，讓部分資淺的經紀人員覺得成交很容易，然現在市場降溫正是考驗經紀人員實力的時候，總部的這些課程能提升同仁專業素養與觀念，是我們珍貴的資產。」陳時玄旗下2家加盟店聯賣率超過8成，他認為與其為獨自成交而花時間去開發，不如和友店合作，不僅成交快，也創造加盟店、經紀人員與客戶多贏的結果。

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▲▼房市,永慶不動產,加盟,房仲,業績,永慶房產集團,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產鄭博陽認為，集團豐沛的資源是加盟店最強大的後盾，今年上半年預計再開出2家加盟店。

加入永慶加盟體系5年的鄭博陽店東，目前旗下有6家加盟店。他表示，永慶加盟總部不僅對市場變化精準掌握、更快速提供經營策略建議；像去年第七波信用管制一出，總部在24小時內就推出政策解析線上課程，給加盟店正確的應對方針，非常受用！此外，總部經常分享直營(永慶房屋)的經營know-how，如：校園、商圈的精耕，有助突破瓶頸。鄭博陽分享，有總部強大的支援，讓他年年開新店，去年7月及11月就開出2家店，2024年6家店總業績達3.6億元；今年第一季還沒過完，累積業績也已超過5,000萬元，上半年他和團隊預計要再開2家加盟店，提前卡位搶佔商機。

永慶房產集團助加盟店在低點布局、掌握機會搶攻市占，儲備再創高峰的量能；並持續打造優質加盟平台，提供最好的舞台，歡迎各界菁英加入，一起共好共贏在高點豐收。

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