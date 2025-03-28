陽明買下正榮汽船3艘建造中8千箱甲醇雙燃料船　另3艘另洽造船廠中

▲陽明海運首次購建甲醇船。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

為利船隊汰舊更新布局，陽明海運(2609)今(28)日向日本正榮汽船株式會社購入3艘由其母公司今治造船建造中的8千箱(20呎櫃)級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，預計將於2028至2029年竣工交付營運，是陽明首批購建的甲醇船。以實踐陽明海運建構完善全球運輸服務網絡，提供客戶安全可靠、低碳永續運輸服務之承諾。

陽明過去兩年利用手上充裕資金將11艘萬箱級貨櫃船租改購，就是由日本最大造船廠今治造船建造，其子公司正榮汽船所擁有的船舶，鄭榮主要做船舶出租業務，陽明高層表示因為船價公司能接受，正榮也願意賣出，交易就成交，三艘交易總金額約美金3.39億美元至3,60億美元，約新台幣108.28至114.98億元。另3艘因為今治無法排出陽明想要的交船期，在與其他造船廠接洽中。

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在業務推展與鞏固本業競爭力考量下，陽明海運於2024年12月20日經公司第400次董事會核定以取得至多13艘8,000箱至15,000箱級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫。本次3艘8,000箱級建造中全貨櫃船之購置，為上開新船布建規劃之第一階段執行，布建計畫中所餘艘數依內部採購程序作業進行，以確保中長期運力穩健供給與維持全球運輸服務品質。另7艘1.5萬箱船陽明是選擇採用LNG雙燃料。

新世代船型配備節能型主機，預期新船交付後可較舊世代船舶立即節省燃油消耗，並藉由雙燃料預置規格亦可在替代能源使用上保留未來綠色燃料運用彈性。

陽明表示，貨櫃運輸產業面臨地緣政治變局、全球供應鏈重組與客戶綠色運輸服務需求之挑戰，公司持續以提升船隊競爭力，除穩固既有運力外，亦積極強化優勢市場動能，加強區域航線布局以拓展運輸服務版圖，並針對日常營運以數位化、智慧化、節能減排為轉型方向，期能優化效能與厚植企業經營韌性，以迅速因應外在市場變化，進而實踐成為全球商戶首選、具關鍵影響力運輸集團之願景目標。