政府一句「賣去俄國後果自負」　業者慘況曝

▲從2023年起，經濟部不斷加碼俄羅斯出口禁令，嚴重衝擊台中精密機械園區的生計。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

當全球觀望俄烏戰爭即將結束、重建商機啟動之際，多位台灣工具機業者向CTWANT記者透露，政府一道口頭禁令，「賣去俄國『後果自負』」，掐斷業者生存命脈，「訂單早就做好了，機器擺在倉庫裡積灰塵，對方狂call說願意加錢趕快運過來，而我只能賠他違約金。」業者私下抱怨，根本投訴無門。

一位不願具名的工具機業者告訴CTWANT記者，「這是我創業40多年以來，第一次公司出現虧損。」他慨歎，機械業為工業之母、台灣第三個「兆元產業」，如今卻因堅持根留台灣而陷入苦戰，不但要應付多變的國際局勢，還因政府沒有白紙黑字的口頭通知，被禁止出口俄國，白白將到手訂單拱手讓出，淪為放無薪假的「慘業」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機械業的慘況，今年2月春節開工日在中科園區靜靜上演。台中大肚山下綿延60公里的「黃金廊帶」，聚集上千家精密機械大廠，形成高度完整的供應鏈，今年開工時卻少了鞭炮聲，一片靜默。「有些公司，都還沒開工呢。」一位從事45年的工具機老闆望著陽光下迷濛的廠區，淡淡地告訴CTWANT記者「很多還在放無薪假，有些老朋友則收攤了。」

這些業者們不理解，俄羅斯原本是台灣工具機重要出口市場，外貿協會甚至常帶廠商到俄羅斯參展，據德國工具機業者公會（VDW）統計，2021年俄烏戰爭前，俄國進口工具機總值達12億歐元、約4百億新台幣，台灣為第四大來源國，以中階機型為主；怎麼俄烏開戰後，「什麼都是美國說了算，台灣政府還加碼！」

2022年2月，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，西方國家對俄國實施出口管制，台灣4月跟進。2023年加碼將高階工具機納入管制清單，導致台灣銷俄金額從1.1億美元降至4000多萬美元，2024年3月更擴大管制，包括放電加工機、金屬加工中心機、車床、銑床及磨床等77項產品。去年11月，經濟部特別發出新聞稿，「我國工具機輸往俄羅斯之金額已降為『零』」。

▲達佛羅鑽研高階五軸工具機，可惜不能賣到俄羅斯。（圖／翻攝自達佛羅公司官網）

此舉，形同斷了台灣工具機銷往俄羅斯生路，讓不少業者手中的工具機產業訂單及營收「直接歸零」。「我們的產品幾乎都在管制清單裡，要申請許可才能出口俄羅斯」達佛羅董事長張錦鋒曾提到，為了進入俄羅斯市場耗費十多年心血，銷量占公司營收約10％，然而2023年1月後，「我們提出的申請，國貿署一張都沒有核發。」

「有家公司，從貿易商轉型自製，還得了很多獎，才剛買地蓋廠，就碰到禁令，我們這行的控制器大部分是跟日本買的，加上滾珠螺桿等占成本約三成，訂單也都做好了，客製化無法轉賣給別人，完全就是戰爭受害者。」一位中部業者說。

一位在中科園區設廠的業者告訴記者，他們是堅持根留台灣，沒有到中國大陸設廠的公司，一卡皮箱走天下，花了40年將訂單擴及全球，在2008年全球金融海嘯時也沒有倒下，但今年首度出現虧損，因為他們的俄羅斯訂單佔了營收三成，直接歸零。

「我家的工具機根本無法製造武器、完全是民用，為什麼政府不去跟美國說清楚，而是叫我們不要賣。」業者說，「政府對外說是有跟廠商溝通，其實就是派人通知我們，要賣去俄國是『後果自負』！」本可正正當當賺的錢，在沒有任何法源依據下，就被政府斷了生路，讓業者既傻眼又憤怒。

▲烏克蘭重建商機巨大，但台灣要分一杯羹還有不少考驗。（圖／CTWANT提供）

這位業者提起2018年「北斗星號」油輪事件，當時聯合國安理會拿衛星照片，指控北斗星號賣油給北韓，政府直接扣船扣人、起訴船東，後來發現是找錯船的大烏龍，船東蔡尚霖痛訴這官司搞垮他半生事業，損失逾兩億元，投資夥伴抑鬱而終，還遭檢方指控逃漏稅、偽造文書，兩三年後才獲判無罪。「民不與官鬥，沒有明文規定，口頭跟你說的，更恐怖。」業者哀怨地說。

前台灣機械工業公會理事長魏燦文曾跟CTWANT記者說，俄羅斯禁令一下，2023年大陸銷往俄羅斯工具機業績年增60%，「我們白白把一些努力已久的市場，無條件送給中國」。

工具機並非一般的消費性產品，因為還有後續長期的升級和維修生意，所以很多訂單被拿走之後、就很難回來，開拓新客戶也相對困難。

現任台灣機械工業公會理事長莊大立表示，「景氣不確定、比景氣不好還要糟糕」，台灣未能洽簽FTA、也未入CPTPP及RECP等區域經濟組織，在關稅成本競爭上本來就弱勢，而過去台灣工具機每年能外銷俄羅斯1億多美元，希望政府能隨著俄烏停戰，盡快解除對俄羅斯等國的出口禁令，畢竟做什麼東西都是要用到工具機，有助提升台灣業者出口動能。

延伸閱讀

▸ 俄烏流彈2／「上有鍋蓋下有鐵板」 工具機老將：外銷10年減4成慘陷生存危機

▸ 竹篙湊菜刀1／砸上億元亂「蓋」草山歷史 行家批北市府脫線「蔣公都要跳起來」

▸ 原始連結