ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

政府一句「賣去俄國後果自負」　業者慘況曝

從2023年起，經濟部不斷加碼俄羅斯出口禁令，嚴重衝擊台中精密機械園區的生計。（圖／台中市經發局提供、黃威彬攝）

▲從2023年起，經濟部不斷加碼俄羅斯出口禁令，嚴重衝擊台中精密機械園區的生計。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

當全球觀望俄烏戰爭即將結束、重建商機啟動之際，多位台灣工具機業者向CTWANT記者透露，政府一道口頭禁令，「賣去俄國『後果自負』」，掐斷業者生存命脈，「訂單早就做好了，機器擺在倉庫裡積灰塵，對方狂call說願意加錢趕快運過來，而我只能賠他違約金。」業者私下抱怨，根本投訴無門。

一位不願具名的工具機業者告訴CTWANT記者，「這是我創業40多年以來，第一次公司出現虧損。」他慨歎，機械業為工業之母、台灣第三個「兆元產業」，如今卻因堅持根留台灣而陷入苦戰，不但要應付多變的國際局勢，還因政府沒有白紙黑字的口頭通知，被禁止出口俄國，白白將到手訂單拱手讓出，淪為放無薪假的「慘業」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機械業的慘況，今年2月春節開工日在中科園區靜靜上演。台中大肚山下綿延60公里的「黃金廊帶」，聚集上千家精密機械大廠，形成高度完整的供應鏈，今年開工時卻少了鞭炮聲，一片靜默。「有些公司，都還沒開工呢。」一位從事45年的工具機老闆望著陽光下迷濛的廠區，淡淡地告訴CTWANT記者「很多還在放無薪假，有些老朋友則收攤了。」

這些業者們不理解，俄羅斯原本是台灣工具機重要出口市場，外貿協會甚至常帶廠商到俄羅斯參展，據德國工具機業者公會（VDW）統計，2021年俄烏戰爭前，俄國進口工具機總值達12億歐元、約4百億新台幣，台灣為第四大來源國，以中階機型為主；怎麼俄烏開戰後，「什麼都是美國說了算，台灣政府還加碼！」

2022年2月，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，西方國家對俄國實施出口管制，台灣4月跟進。2023年加碼將高階工具機納入管制清單，導致台灣銷俄金額從1.1億美元降至4000多萬美元，2024年3月更擴大管制，包括放電加工機、金屬加工中心機、車床、銑床及磨床等77項產品。去年11月，經濟部特別發出新聞稿，「我國工具機輸往俄羅斯之金額已降為『零』」。

達佛羅鑽研高階五軸工具機，可惜不能賣到俄羅斯。（圖／翻攝自達佛羅公司官網）

▲達佛羅鑽研高階五軸工具機，可惜不能賣到俄羅斯。（圖／翻攝自達佛羅公司官網）

此舉，形同斷了台灣工具機銷往俄羅斯生路，讓不少業者手中的工具機產業訂單及營收「直接歸零」。「我們的產品幾乎都在管制清單裡，要申請許可才能出口俄羅斯」達佛羅董事長張錦鋒曾提到，為了進入俄羅斯市場耗費十多年心血，銷量占公司營收約10％，然而2023年1月後，「我們提出的申請，國貿署一張都沒有核發。」

「有家公司，從貿易商轉型自製，還得了很多獎，才剛買地蓋廠，就碰到禁令，我們這行的控制器大部分是跟日本買的，加上滾珠螺桿等占成本約三成，訂單也都做好了，客製化無法轉賣給別人，完全就是戰爭受害者。」一位中部業者說。

一位在中科園區設廠的業者告訴記者，他們是堅持根留台灣，沒有到中國大陸設廠的公司，一卡皮箱走天下，花了40年將訂單擴及全球，在2008年全球金融海嘯時也沒有倒下，但今年首度出現虧損，因為他們的俄羅斯訂單佔了營收三成，直接歸零。

「我家的工具機根本無法製造武器、完全是民用，為什麼政府不去跟美國說清楚，而是叫我們不要賣。」業者說，「政府對外說是有跟廠商溝通，其實就是派人通知我們，要賣去俄國是『後果自負』！」本可正正當當賺的錢，在沒有任何法源依據下，就被政府斷了生路，讓業者既傻眼又憤怒。

烏克蘭重建商機巨大，但台灣要分一杯羹還有不少考驗。（圖／新華社、周志龍攝）

▲烏克蘭重建商機巨大，但台灣要分一杯羹還有不少考驗。（圖／CTWANT提供）

這位業者提起2018年「北斗星號」油輪事件，當時聯合國安理會拿衛星照片，指控北斗星號賣油給北韓，政府直接扣船扣人、起訴船東，後來發現是找錯船的大烏龍，船東蔡尚霖痛訴這官司搞垮他半生事業，損失逾兩億元，投資夥伴抑鬱而終，還遭檢方指控逃漏稅、偽造文書，兩三年後才獲判無罪。「民不與官鬥，沒有明文規定，口頭跟你說的，更恐怖。」業者哀怨地說。

前台灣機械工業公會理事長魏燦文曾跟CTWANT記者說，俄羅斯禁令一下，2023年大陸銷往俄羅斯工具機業績年增60%，「我們白白把一些努力已久的市場，無條件送給中國」。

工具機並非一般的消費性產品，因為還有後續長期的升級和維修生意，所以很多訂單被拿走之後、就很難回來，開拓新客戶也相對困難。

現任台灣機械工業公會理事長莊大立表示，「景氣不確定、比景氣不好還要糟糕」，台灣未能洽簽FTA、也未入CPTPP及RECP等區域經濟組織，在關稅成本競爭上本來就弱勢，而過去台灣工具機每年能外銷俄羅斯1億多美元，希望政府能隨著俄烏停戰，盡快解除對俄羅斯等國的出口禁令，畢竟做什麼東西都是要用到工具機，有助提升台灣業者出口動能。

延伸閱讀
俄烏流彈2／「上有鍋蓋下有鐵板」　工具機老將：外銷10年減4成慘陷生存危機
竹篙湊菜刀1／砸上億元亂「蓋」草山歷史　行家批北市府脫線「蔣公都要跳起來」
原始連結

關鍵字： 周刊王俄烏戰爭

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

推薦閱讀

台積電砸千億美元投資　WSJ爆川普對台態度出現重大轉折

台積電砸千億美元投資　WSJ爆川普對台態度出現重大轉折

《華爾街日報》指出，川普對台灣傾斜跡象出現在魏哲家與川普一起在白宮宣布對美投資1000億美元之後，川普對台灣的語氣有所緩和，將台灣排除在他指責「撕裂」美國的貿易夥伴名單之外，並讚揚台積電；儘管川普此後重複了他對台灣偷走美國晶片業務的抱怨，但他補充說：「我不怪他們。」

2025-03-30 15:23
遷戶籍省地價稅　9／22前少做1件事白忙一場

遷戶籍省地價稅　9／22前少做1件事白忙一場

民眾為了爭取自用住宅認定遷戶籍，不過台中市政府地方稅務局表示，已經核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅土地，其符合自用條件之親屬戶籍因故遷出，再行遷回原址，必須重新提出申請，經審查核准後，地價稅才能按自住用地稅率課徵。

2025-03-30 09:12
輝達GPU升級周期減半縮至1年　爆料客點科技5巨頭遇雙重打擊

輝達GPU升級周期減半縮至1年　爆料客點科技5巨頭遇雙重打擊

輝達（NVIDIA）一個動作恐害慘5大科技廠！爆料客Jukanlosreve在個人社群平台「X」上指出，由於 NVIDIA 將其 GPU架構升級週期從兩年縮短到一年，大型科技公司的 GPU 貶值正在急劇加速，在財務和銷貨策略上遇到雙重打擊。

2025-03-30 14:12
遺產租金、孳息抵稅解套　繼承人過半數同意有望執行

遺產租金、孳息抵稅解套　繼承人過半數同意有望執行

遺產稅沒有繳，相關財產衍生的利息、股息拿來抵稅不再是鐵板一塊！財政部指出，第1季納稅者權利保護諮詢會（諮詢會）召開出現重大建言，對遺產所生之孳息及收益（如租金、利息及股息等），可研議於遺產分割前，在繼承人過半同意或逾3分之2同意下申請抵繳遺產稅，不受《民法》第828條第3項規定限制。

2025-03-30 10:09
川普新關稅倒數計時　花旗模擬3劇本、美銀籲注意未爆彈

川普新關稅倒數計時　花旗模擬3劇本、美銀籲注意未爆彈

美國總統川普針對非美製汽車加徵25％關稅政策即將在4月2日生效，美系金融機構花旗（Citi）最新報告推演3大情境，認為溫和關稅機率最小，美元指數可能走強；美銀（BofA）則認為，4月2日政策只是煙幕彈，讓市場忽略美國時間4月4日官方公告3月非農數據衝擊。

2025-03-30 16:30
鴻海輪值CEO林忠正交棒　楊秋瑾明日正式上任

鴻海輪值CEO林忠正交棒　楊秋瑾明日正式上任

鴻海集團（2317）自去年4月啟動輪值CEO制度以來，首位輪值CEO、集團E事業群總經理林忠正已順利完成任務，也交棒第二任輪值CEO、集團中央園區長楊秋瑾，將於明（3／31）日正式就任。鴻海集團的經營管理委員會委員、各事業群最高主管、中央單位代表主管皆參與本次交接典禮。

2025-03-30 15:36
水價31年未調檢討報告明交經濟部　台水不評論漲幅

水價31年未調檢討報告明交經濟部　台水不評論漲幅

台灣水價31年未調整，台水表示，水價檢討報告將在明（31）日送交經濟部報告，但漲幅不予評論。

2025-03-30 13:32
加油等等！汽油明降0.2元　柴油降0.1元

加油等等！汽油明降0.2元　柴油降0.1元

台灣中油公司自明（31）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.9元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.6元及1.2元。

2025-03-30 12:06
台積電2奈米擴產典禮明登場　行政院長卓榮泰現身

台積電2奈米擴產典禮明登場　行政院長卓榮泰現身

台積電共同營運長暨執行副總經理秦永沛明（31）日將在高雄楠梓科學園區舉行「2奈米擴產典禮」，行政院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝都將出席，見證製程重大突破，同時宣誓深耕台灣。

2025-03-30 11:55
年賺11%！　達人揭「最強3檔ETF」

年賺11%！　達人揭「最強3檔ETF」

在川普關稅變數、美國經濟衰退及通膨可能捲土重來的威脅下，今年以來不少投資人的帳戶明顯縮水；如何趨吉避凶，尋求資金避風港，成為大家關注焦點。投資達人清流君向來主張投資不擇時、閒錢全押，面對2025震盪盤勢，他曝光口袋投資組合乾貨，稱這樣買波動風險最小，報酬率最高！

2025-03-30 07:21

讀者迴響

熱門新聞

巴菲特、李嘉誠罕見1動作　外媒：恐有大事發生

遷戶籍省地價稅　9／22前少做1件事白忙一場

年賺11%！　達人揭「最強3檔ETF」

台積電砸千億美元投資　WSJ爆川普對台態度出現重大轉折

麗星郵輪重返基隆　搭大阪世博會熱潮推日本關西與賞櫻等行程

政府一句「賣去俄國後果自負」　業者慘況曝

凱基金砸近300億求娶安泰銀　宏泰掌門人林鴻南成關鍵

快訊/世博台灣館精緻漂亮有特色、昨日完成驗收　將順利參加4/4試營運

屏東小工廠地位如台積電　美國鎖定拉攏邀設廠

鴻海輪值CEO林忠正交棒　楊秋瑾明日正式上任

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366