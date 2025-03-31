就安基金7224萬不符用途　勞動部：爭取公務預算歸墊

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部去年職場霸凌案延伸出就安基金濫用事件，根據審計部報告，就安基金有7224萬元不符用途應予收回，對此，勞動部今（31）日表示，未來將據以向行政院爭取編列以後年度公務預算歸墊就業安定基金。

審計部查核勞動部2020至2024年就安基金經費支用情形的審核結果，認為運用就安基金辦理勞動節形象影片製作、臉書粉絲團經營、喬遷活動、春節紅包袋及三節禮品等各項支出，與就安基金支出用途規定關聯性不高，應予收回，修正就業安定基金113年度決算7,224萬6,254元；勞動部予以尊重，未來將據以向行政院爭取編列以後年度公務預算歸墊就業安定基金。

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勞動部指出，經歸納審計部針對勞動部及所屬機關使用就安基金經費相關個案所提意見，以及勞動部就制度面及執行面通盤檢討結果，有關就安基金運用合宜性爭議，主要肇因為勞動部公務預算業務費編列不足，長期勻用就業安定基金；文宣媒體通路採購開口契約適用範圍有待檢討；宣導品採購及領用分送未訂定相關規範；就業安定基金管理會及就業安定基金內部管控審核小組運作，未能發揮功能等問題。

勞動部強調，將更加謹慎評估就業安定基金預算執行效益，針對與基金用途關聯性不高但核屬公務預算支用範疇支出項目，爭取編列公務預算支應；規劃修正就業安定基金收支保管及運用辦法與訂定基金預算支用原則，明確規範促進國民就業等3大法定用途範圍及就業安定基金預算支用內容。

勞動部指出，自今年度起，勞動部文宣媒體通路採購開口契約委商工作事項將以網路、平面、電視、廣播等媒體通路採購為主，至於活動、設計、影片及文宣製作等項目未來不再以開口契約方式辦理，依個別業務需求，採專案簽辦採購方式辦理。

勞動部將訂定「宣導品採購及贈發管理原則」，明定不得採購與業務推動無關或非必要宣導品，且宣導品採購時應評估合理數量，發放時亦應建立管控機制。

勞動部於今年初提出就安基金管理運用精進規劃報告，分別從用途面、管理面及資訊公開等3面向，提出爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核及增加公開資訊等6項策進作為。

目前已逐步落實推動上開策進作為，例如訂定「就業安定基金審議要點」，明定適足時程之審議作業程序，以及提送基金管理會審查年度預決算之應備資料，強化基金管理會審議功能；修正「勞動部勞動力發展署就業安定基金內部管控審核作業要點」，重要計畫預算金額由5,000萬元改為2,000萬元以上須送基金內部管控審核小組審議，以擴大管控範圍。勞動部未來將持續滾動檢討基金之管理機制及經費運用成效，以強化就業安定基金預算編列與執行之把關機制，健全基金之管理運用。