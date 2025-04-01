新新併預計7月底完成　兩金控股價同慶

▲新新併預計7月底完成。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會昨（31）日宣布同意台新金（2887）與新光金（2888）進股換股方式進行合併，此宗合併案係為台灣首宗金融控股公司合意併購案，預計7月底完成金控合併，並更名「台新新光金控公司」，今（1）日消息傳來，新光金股價跳空開高，漲幅逾3%，上攻12.7元，台新金漲幅1%多，來到17.6元。

台新金、新光金合併最早是在2002年，原本雙方要合併為「台灣新光金控」，但因為新光人壽需要增提196億元準備金，也讓雙方首度合併計畫以失敗告終，之後雙方各自在金融領域發展，當時吳東進曾說「兄弟登山各自努力，山頂會合」。

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近年來，新光金因經營績效不佳，令新光金部分股東不滿，於是合併議題再度被提起，台新金在2022年6月董事會，也通過成立「與新光金合併可行性研究委員會」，2023年由新光金創始股東家族之一洪家第三代洪士琪，結合台新金董事長吳東亮，將新光金創辦人吳東進拉下馬。

2024年4月新光金召開董事會通過續行與台新金研究合併可行性，其間，吳東進轉向積極接觸國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等其他買家尋求併購機會，才發生中信金介入搶親一事，之後金管會以4大理由不同意中信金併新光金，這一宗合併案得以進行。

金管會核准台新金吸收合併新光金，台新金表示，合併後之新金控總資產規模達8.43兆元，僅次於國泰金、富邦金與中信金，成為全台第四大金控，銀行、保險及證券三大核心業務的市場占有率與規模將顯著提升，進一步成為政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」之最佳助力。

兩家金控的合併基準日將由雙方董事長共同協議後對外公告，並自合併基準日起更名為「台新新光金控」，2025年7月底前完成金控合併，其後將儘速進行旗下銀行、保險、證券、投信及創投等子公司的整併，發揮合併綜效。

面對全球金融市場競爭加劇，金融機構朝向多元化與規模化發展已為必然趨勢，雙方金控之合併，將帶來更大的發展空間與機會，並共同打造更具競爭力的金融平台，強化國際化發展動能，未來，台新新光金控將整合雙方優勢，提升經營效率，擴展服務範疇，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更高的價值，並打造更具發展性的員工職涯環境。